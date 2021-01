Feltrinelli: la grande letteratura Adelphi in sconto del 20%

Dopo avervi già proposto una mattinata all’insegna delle offerte in ambito tecnologico, è ora arrivato il momento di cambiare completamente argomento, segnalandovi che sullo store Feltrinelli è possibile usufruire di sconti fino al 20% su tantissimi libri della casa editrice italiana Adelphi, dandovi così l’occasione di acquistare uno o più articoli dei grandi autori del prestigioso catalogo dell’editore, con prezzi molto vantaggiosi e disponibili fino al 14 febbraio.

Da Sciascia a Calasso, da Borges a Simenon: ce n’è davvero per tutti i gusti, ma lasciateci consigliare L’arte di ottenere ragione di Arthur Schopenhauer, un libro che vi svelerà diversi trucchetti a cui ricorrere per cercare di ottenere ragione o difenderla quando si è sicuri di averne. L’autore riesce in questo intento sfruttando alcuni “difetti” della natura umana, mettendo in risalto come la discussione spesso può rivelarsi più importante della verità. Un libro per certi versi bizzarro, ma che fa proprio di questo la sua arma vincente, invitando le persone a scoprire i 38 trucchi del celebre filosofo.

Come non citare, inoltre, il libro Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, che ci porta all’interno del mondo scientifico, facendo una rapida panoramica di quelle che sono state le principali scoperte fino ad arrivare alla ricerca di oggi. Un libro in grado di far aprire la mente, spaziando da argomenti come le particelle elementari e la natura del tempo. Come detto, la scelta è pressoché infinita e questo era solamente un assaggio di quello che troverete sulla pagina ufficiale, che vi invitiamo a visitare a questo indirizzo.

Una grande raccolta di libri la potete trovare anche in calce, dove abbiamo selezionato per voi quelli che riteniamo essere i più interessanti.

