Di solito, con l’arrivo dell’autunno e l’avvicinarsi dell’inverno, c’è un evento molto atteso da milioni di italiani che permette loro di risparmiare sugli acquisti: il Black Friday. Tuttavia, proprio come l’anno scorso, anche quest’anno ci sarà un altro evento di grande rilevanza prima dell’ormai famoso Black Friday, organizzato nientemeno che da Amazon. Si tratta della “Festa delle Offerte Prime“, un’iniziativa annunciata di recente da Amazon stessa, di cui vi abbiamo informato tramite il nostro articolo dedicato.

Cos’è la Festa delle Offerte Prime?

Nonostante il nome possa essere nuovo, in realtà si tratta sostanzialmente di un secondo Prime Day. Amazon ha scelto quindi di seguire la stessa strategia adottata lo scorso anno, quando annunciò per la prima volta un secondo Prime Day nello stesso anno. Questa notizia è estremamente positiva per i clienti e per gli appassionati dello shopping, che avranno nuovamente l’opportunità di acquistare i loro prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi, e forse anche a cifre ancora più convenienti rispetto al Prime Day di luglio, che Amazon ha definito il migliore di sempre.

Affinché tutti possano accedere alle offerte disponibili durante la Festa delle Offerte Prime, è necessario essere abbonati a Amazon Prime. Come di consueto, i nuovi utenti possono usufruire di 30 giorni di prova gratuiti, durante i quali avranno accesso non solo alle spedizioni rapide e gratuite, ma anche a tutti gli altri vantaggi inclusi nel servizio, tra cui l’ampia libreria di contenuti su Prime Video. Per chi invece ha un abbonamento scaduto, è possibile decidere se attivare il piano mensile per sfruttare le offerte anticipate o optare per l’abbonamento annuale, eliminando così i costi di spedizione per un lungo periodo.

Quando si terrà la Festa delle Offerte Prime?

Anche per questa seconda edizione del Prime Day, Amazon ha scelto il mese di ottobre per l’evento. È un periodo molto interessante perché, grazie ai forti sconti, è possibile iniziare a fare acquisti per i regali di Natale, per poi concentrarsi sugli ultimi acquisti durante il Black Friday. Le date esatte sono il 10 e l’11 ottobre, con l’evento che inizia a mezzanotte e termina sempre a mezzanotte del giorno successivo. Saranno quindi 48 ore di shopping intensivo, durante le quali si potranno acquistare a prezzi vantaggiosi una vasta gamma di prodotti. Amazon ha già annunciato sconti significativi su marchi come Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG, e sicuramente ci saranno molte altre offerte interessanti. Vi invitiamo quindi a segnare queste date nel vostro calendario.

Come seguire la Festa delle Offerte Prime?

Se non siete nuovi agli eventi come il Prime Day e il Black Friday, probabilmente conoscete già alcune strategie per non perdere nessuna offerta. Tuttavia, se siete alle prime armi, è importante prendere nota di alcuni consigli che vi aiuteranno a non perdere le offerte, poiché durante questi eventi è comune che i prodotti si esauriscano rapidamente.

Amazon consiglia innanzitutto di iscriversi ad Amazon Prime, poiché senza un abbonamento non si avrà accesso agli sconti.

In secondo luogo, è consigliabile attivare le notifiche personalizzate tramite l’app ufficiale di Amazon, che vi segnalerà le offerte relative ai prodotti di vostro interesse basandosi sulle vostre ricerche recenti.

Tuttavia, la strategia migliore per non perdere le offerte è seguire i nostri canali di Tom's Hardware, a partire dalla nostra sezione dedicata alle offerte e dai nostri canali Telegram.

Abbiamo tre canali Telegram, ciascuno focalizzato su una categoria di prodotti specifica. Troverete il canale “Offerte generali” per gli acquisti di tutti i giorni, il canale “Hardware & Tech” per sconti su componenti hardware e prodotti tecnologici, e infine un canale dedicato all’abbigliamento sportivo. Seguendo questi canali, sarete sempre informati sulle migliori offerte disponibili durante la Festa delle Offerte Prime e non solo.

