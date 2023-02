Siamo quasi giunti al termine di una settimana, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate. In questo articolo, infatti, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova ed interessante promozione di Monclick, denominata Festival degli Sconti, che consente di acquistare diversi prodotti hi-tech a prezzi scontati.

Tra le tante occasioni, vi suggeriamo caldamente di acquistare il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3, in particolare il modello caratterizzato dalla sigla 15IAH7. Originariamente disponibile a 1.298,99€, quest’oggi e fino al prossimo 20 febbraio 2023 è disponibile a “soli” 899,99€, grazie ad uno sconto del 31% dal prezzo consigliato dal produttore taiwanese.

Si tratta di un dispositivo capace di garantire discrete prestazioni ai videogiochi moderni, con la possibilità di giocare in qualsiasi luogo e in qualunque momento. Entrando nelle sue specifiche tecniche, l’IdeaPad Gaming 3 possiede innanzitutto un processore Intel Core i5 12450H, operante ad una frequenza clock massima di 4,4 GHz, abbinato a 16 GB di memoria RAM da 3200 MHz e ben 512 GB SSD M.2 di spazio d’archiviazione.

A tutto ciò, si aggiunge anche una scheda video Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, capace appunto di riprodurre i videogiochi moderni ad una discreta qualità, e uno schermo da 15,6 pollici con una risoluzione in FullHD (ossia 1920 x 1080 pixel) ad una frequenza d’aggiornamento fino a 120Hz. Inoltre, questo dispositivo vanta anche un sistema di raffreddamento rapido e silenzioso, che consente di migliorare le prestazioni rispetto ai suoi predecessori.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto di altissimo livello, consigliato per gli appassionati del gaming e per coloro che desiderano avere un laptop potente. Chiaramente, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina dedicata all’offerta, al seguente indirizzo, così da scoprire tutte le proposte di Monclick.

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!