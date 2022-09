Tra pochissime settimane arriverà sul mercato il nuovo gioco di calcio di EA Sports, ossia FIFA 23, la cui versione Standard Edition in formato fisico può essere preordinata su eBay, con le spedizioni che partiranno il 30 settembre, giorno di uscita di quello che è forse il titolo sportivo più popolare al mondo. Fin qui nessuna novità, se non fosse che eBay vi consente di acquistare le edizioni per le varie piattaforme a prezzo scontato, grazie al coupon “SETT22“.

Avrete quindi modo di risparmiare ancor prima che il videogioco venga rilasciato, un’occasione ottima per tutti coloro che non vedono l’ora di provare le novità del nuovo capitolo. Lo sconto sarà di circa 7€ per chi lo acquisterà per Nintendo Switch e arriva a 12€ nel caso di Xbox Series X/S e PlayStation 5. Non è presente la versione per PC, poiché quest’ultima viene venduta solo in formato digitale.

Il nuovo capitolo avrà diverse novità, con il chiaro obiettivo di portare la simulazione calcistica a un livello mai raggiunto finora. A tal riguardo, la versione aggiornata della tecnologia HyperMotion la farà sicuramente da padrone, in quanto sarà in grado di gestire il doppio dei dati rispetto a quella implementata nel capitolo precedente, che si traducono in oltre 6.000 animazioni realistiche.

Tra le novità più rilevanti ci sarà poi il Cross-play che, sebbene fosse presente già nel capitolo precedente, adesso sarà esteso in numerose modalità di gioco, consentendo ai possessori di PS5 di sfidare in modi diversi i videogiocatori su Xbox Series X/S, PC e Stadia, e viceversa. Queste sono solo alcune delle novità che verranno introdotte in FIFA 23, pertanto aspettatevi un’esperienza di gioco senza compromessi, con meccaniche che consentiranno di prendere possesso della palla in maniera più intelligente.

Insomma, una buona occasione per acquistare il nuovo capitolo FIFA a un prezzo più vantaggioso ancor prima della sua uscita, quindi non dimenticatevi di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!