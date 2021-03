Fino a 100€ di sconto su rasoi e regolabarba Philips su Unieruro!

Come abbiamo avuto modo di constatare, oggi gli store si stanno spendendo nel mettere in campo un quantitativo di offerte superiore alla norma, al punto da renderci difficile operare delle scelte. E così, dopo le innumerevoli offerte odierne che hanno già permesso a molti di voi di risparmiare cifre importanti, ecco che vi proponiamo la nuova promozione di Unieuro dedicata a rasoi e regolabarba a marchio Philips, sui quali potrete risparmiare fino a 100€.

Va detto, però, che la scelta è molto limitata, dal momento che il portale ha tenuto in considerazione solo 4 prodotti i quali, però, sono i più popolari e validi dell’azienda olandese, in grado di offrirvi una rasatura precisa e delicata. Uno dei migliori modelli che permette ciò è il Philips Shaver Series 7000 che, proposto a soli 99,99€ invece di 199,99€, si rivela un’occasione davvero imperdibile per coloro che vogliono ottenere una rasatura perfetta come dal barbiere.

Per garantire le massime prestazioni e comfort, il Philips Shaver Series 7000 è stato realizzato in collaborazione con un team di dermatologi, che hanno permesso all’azienda di progettare un rasoio elettrico in grado di evitare i problemi più noti della pelle, come rossore e irritazioni, creando al col tempo un prodotto capace di rimuovere con facilità anche i peli incarniti. Come se ciò non bastasse, questo specifico modello è dotato di un’app dedicata, disponibile sia per iOS che Android, che vi permetterà di monitorare la vostra routine di rasatura ed, eventualmente, migliorare la vostra tecnica grazie ai suggerimenti che vi verranno segnalati.

Una promozione poco ampia, quindi, ma che mira a soddisfare esigenze ben specifiche con soluzioni all'avanguardia. Ciò detto, vi invitiamo a scoprire gli altri modelli perché ognuno vanta caratteristiche diverse, sebbene l'obbiettivo finale sia lo stesso.

