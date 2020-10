Fino a 400€ di sconto nelle offerte di autunno Acer

Sebbene si sia abituati a pensare che solo i grandi store online, come Amazon o Mediaworld, siano i principali punti di riferimento per le offerte online, in realtà – come spesso vi abbiamo dimostrato – anche gli store ufficiali dei vari brand sanno come accaparrarsi l’attenzione dei fan delle offerte, proponendosi spesso con sconti a dir poco imperdibili, specie sulla tecnologia di alto livello. Il caso di oggi? Acer che, con la sua nuova proposta, ci offre sconti fino a ben 400,00€ su una selezione di prodotti informatici, tra cui notebook e PC Desktop.

Diverse le proposte in sconto, sebbene valga la pena soffermarsi sull’ottima offerta relativa al PC desktop Acer Predator Orion 3000, venduto assieme al kit tastiera e mouse a “soli” 1.499,00€, con ben 400 euro di sconto rispetto agli originali 1.899,00€. Cifra comunque alta, ma le caratteristiche gli danno ragione, in quanto parliamo di un computer da gaming con tutti i crismi grazie al processore Intel Core i7-9700 che, seppur non è l’ultimo modello presentato dall’azienda, rimane una CPU validissima capace di dare il meglio di sé soprattutto nell’ambito videoludico, ma che ovviamente se la cava egregiamente in tutte le situazioni senza mai mostrare segni di incertezze.

Per ottenere il massimo delle prestazioni con qualsiasi programma, il processore, seppur potentissimo, non è sufficiente, ed ecco perché viene affiancato da una scheda grafica Nvidia RTX 2060, dedicata nel gestire la parte video ed è soprattutto merito di quest’ultima se giocherete ai vostri titoli preferiti con dettagli al massimo. Inoltre, all’interno dell’Acer Predator Orion 3000 non mancano ben 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 1TB, una capienza che nella maggior parte dei casi non richiede un hard disk supplementare.

Insomma, si tratta di un PC da gaming per veri appassionati che, oltre alla ricerca della potenza bruta, desiderano un prodotto che sa trasmettere emozioni ogni qual volta lo si guarda. Le offerte di Acer però non si limitano solo ed esclusivamente a questo modello, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutti gli sconti riservati sui restanti articoli. Infine, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

