Fino al 20% di sconto sui portatili Lenovo Thinkpad

Lenovo torna ancora una volta a deliziarci con una promozione dedicata a chi è alla ricerca di un nuovo computer portatile, uno strumento sempre più indispensabile visto il sempre maggior utilizzo dello smart working. Si tratta di un’ottima occasione quindi per usufruire di sconti su una vasta gamma di modelli, sconti che raggiungono il 20% e sono validi fino al 16 novembre, inclusa la consegna rapida.

Numerosi i modelli in offerta e tra i tanti segnaliamo il ThinkPad X1 Carbon di settima generazione, scontato del 15% e quindi acquistabile a 1.750,15€ invece di 2.059,00€. Prezzo che è senza dubbio importante, ma parliamo di un notebook di fascia alta pensato per offrire la massima produttività, come d’altronde tutti i modelli appartenenti alla serie ThinkPad di Lenovo, computer progettati anche per resistere a lungo, motivo per cui molte aziende si affidano ai dispositivi del noto brand.

Con il suo design minimale e materiali leggeri, il ThinkPad X1 Carbon pesa solo 1,09 kg, un peso veramente irrisorio per un notebook che implementa un display da 14 pollici e che riesce persino a resistere al contatto con i liquidi. Il massimo dello stile lo si raggiunge grazie anche alla parte superiore con trama in fibra di carbonio, che lo rende un modello non solo soddisfacente da usare ma anche bello da vedere e maneggiare.

Prestazioni e sicurezza sono ai vertici della categoria, dal momento che vanta di tutti gli strumenti per la salvaguardia dei dati, grazie alla presenza di un chip dedicato che esegue la crittografia dei dati e si integra con le funzionalità di protezione di Windows 10. Inoltre, essendo un dispositivo che punta molto alla sicurezza, non poteva mancare l’otturatore fisico della webcam e il lettore di impronte digitali, caratteristiche che lo rendono, come detto, un notebook adatto a chi necessita di una soluzione completa e duratura.

Ovviamente, questo non è l’unico modello in offerta ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le soluzioni di Lenovo. Prima di passare al prossimo articolo, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!