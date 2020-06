Fino al 20% di sconto sulla nuova gamma QLED 2020 di Samsung

Continuano le grandi iniziative di di Monclick che, dopo gli Sconti d’Estate, tornano a far parlare di sé grazie ad alcune promozioni riguardanti gli schermi QLED 2020 di Samsung, venduti dal portale a prezzi davvero incredibili e comprensivi di spedizioni gratuite.

Rispetto agli schermi tradizionali, i QLED non si limitano a supportare molti più i colori, ma li rendono ancora più brillati e naturali ad ogni livello di luminosità, arrivando a potenziare del 100% il volume colore. Questi eccezionali risultati sono possibili grazie all’utilizzo dei quantum dot, ossia dei nanocristalli semiconduttori in grado di variare la profondità di colore dello schermo in base alla luminosità. In questa selezione troverete schermi di tutte le dimensioni, fino ad arrivare a portentose opzioni che superano perfino i 70 pollici, ma che sono in grado di riempire l’ambiente anche solo con il loro design accattivante. Impossibile non notare poi la presenza della famosa linea di schermi QLED The Frame, caratterizzata dal fatto di avere una cornice elegante e moderna che si fonde armoniosamente con qualsiasi arredamento una volta spento. Inoltre è possibile selezionare le immagini da una galleria, condividerle e selezionare le immagini riproposte in modo da creare una vera e propria esposizione fotografica personale.

Le proposte di schermi Samsung che rientrano nella promozione di Monclick sono molte e variegate, per questo vi consigliamo di visitare la pagina dedicata dell’iniziativa in modo da non perdervi nessuna delle offerte. Infine, prima di lasciarvi andare alla ricerca della vostra prossima smart tv, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

