Fino al 50% sui migliori titoli Koch Media su Amazon

In occasione della 93esima edizione dei premi Oscar, Amazon ha deciso di scontare alcune delle migliori distribuzioni di Koch Media, distributore leader nel mercato dell’intrattenimento domestico in Europa, con un portafoglio che comprende non solo realizzazioni inerenti al settore cinematografico, ma anche a quello del gaming e software. Ad ogni modo, in questa iniziativa troverete numerosi film e produzioni che hanno fatto la storia del cinema scontate sconti fino al 50%.

Per far sì che la promozione interessi il maggior numero di utenti possibile, le offerte coinvolgono sia DVD che Blu-Ray, oltre a produzioni animate come Ken Il Guerriero, proposto nell’edizione da collezione a soli 13,99€ invece di 29,45€, contenente un booklet esclusivo di 36 pagine con le sinossi degli episodi e i disegni preparatori, perfetto per gli amanti del famoso manga giapponese.

Tra i titoli più interessanti distribuiti da Koch Media vi è inoltre Overdrive, anch’esso proposto in una bellissima steelbook, oltre ad un prezzo irrisorio, ideale per coloro che vogliono aggiungere nella propria collezione quel qualcosa in più di un semplice film su disco. Dal momento che il catalogo è piuttosto ampio, il nostro miglior consiglio non può che essere quello di invitarvi a dare un’occhiata alla pagina dedicata, mentre se siete curiosi di scoprire quali sono, secondo noi, i titoli da prendere in considerazione, trovate in calce la nostra lista personalizzata che, tra l’altro, contiene le migliori offerte.

