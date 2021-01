Fino al 73% di sconto per i saldi invernali Honor

Se avete seguito con attenzione le nostre segnalazioni quotidiane dedicate alle migliori offerte, avrete sicuramente notato come anche oggi le occasioni per portarsi a casa prodotti a prezzi stracciati non siano mancate, eppure è difficile non restare comunque piacevolmente sorpresi dall’offerta che stiamo per proporvi, visto che grazie ai suoi saldi invernali, Honor ha appena dato il via ad una serie di offerte grazie al quale potrete acquistare alcuni prodotti del brand cinese con sconti fino al 73%!

Stiamo parlando di smartphone, smartwatch, accessori che, grazie ai saldi invernali Honor, sono oggi più che mai particolarmente convenienti, come è il caso di Honor Watch Magic, che viene proposto in questa occasione ad un prezzo veramente eccezionale, forse il più basso di sempre, visto che parliamo di soli 69,90€ invece di 199,90€. Come se ciò non bastasse, per questo specifico modello riceverete in regalo un cinturino Honor Watch Magic Strap dal valore di 29,90€, grazie al quale questa offerta è ancor più conveniente e appagante.

Leggero e innovativo, l’Honor Watch Magic è uno smartwatch con un rapporto qualità/prezzo impagabile, complici gli ottimi materiali costruttivi, tra cui un massiccio e resistente acciaio inossidabile da 316L e rifiniture con l’innovativa lavorazione CNC ad incisione laser, volte ad offrire non solo un design in grado di stupire, ma anche solidità e durevolezza. Dotato di cinturino in pelle, questo smartwatch vanta un display AMOLED con un’ottima risoluzione, capace di garantire gli stessi livelli di PPI tipici degli schermi smartphone di fascia alta.

Perfetto per tutte le occasioni, implementa al suo interno le tecnologie più avanzate, che vi permetteranno di monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale, oltre ad una miriade di altri valori, tutti in modo affidabile e in grado di analizzare i risultati del vostro allenamento. A tal proposito, gli sport supportati dall’Honor Watch Magic non si contano sulle dite di una mano, dal momento che potrete scegliere sia le attività che si svolgono all’aperto sia quelle al coperto, dando la possibilità ad un pubblico molto ampio di verificare come stanno andando le proprie sessioni. Insomma, con questo modello è come se aveste un personal trainer sempre al vostro fianco, dal momento che riesce persino a fornirvi programmi personalizzati, il tutto godendo di un’autonomia che arriva fino a 7 giorni con una carica completa.

Come potete vedere, i saldi invernali Honor non scherzano e chiunque sia alla ricerca di prodotti validi a prezzi scontati troverà in questa iniziativa grandi occasioni, le quali vi invitiamo a scoprirle tutte sulla pagina dedicata, ma non prima di aver dato un’occhiata alla nostra lista in calce dove abbiamo riportato quelle che sono, a nostro giudizio, le più interessanti. Infine, vogliamo ancora una volta ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!