Aggiornamento 23 giugno 2022: manca sempre meno al lancio dell’attesissimo Fire Emblem Warriors Three Hope!

Il prossimo 24 giugno 2022 arriverà finalmente sul mercato Fire Emblem Warriors Three Hope, nuovo episodio dello spin-off musou della celebre saga Nintendo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della saga e per tutti i possessori di Nintendo Switch, che possono ingannare l’attesa che ancora li separa da Fire Emblem Warriors Three Hope prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Un videogioco atteso come Fire Emblem Warriors Three Hope non poteva certamente esimersi dall’avere numerose edizioni dedicate, pensate per andare ad accontentare tutti, a partire dal giocatore occasionale fino al fan più sfegatato. Tutte ovviamente a quello che è il miglior prezzo presente sul mercato.

Standard Edition

Come di consueto se il vostro interesse è solo quello di giocare a Fire Emblem Warriors Three Hope spendendo il meno possibile la vostra scelta dovrebbe ricadere sulla standard edition del titolo.

Limited Edition

Se amate particolarmente la saga Nintendo e volete celebrare degnamente Fire Emblem Warriors Three Hope a fare al caso vostro è la Limited Edition del gioco. Al suo interno, oltre ovviamente al titolo, sono infatti presenti un artbook, un set di statuette in acrilico dei 5 personaggi, una mappa in tessuto e, infine, delle cartoline. Un’edizione, insomma, particolarmente ricca e interessante, perfetta per chi è un fan della serie.

