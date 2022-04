Dopo avervi proposto l’ottima offerta 2×1 che Amazon sta dedicando ai suoi dispositivi Echo Dot, torniamo ora a parlare di dispositivi Amazon, segnalandovi che su Amazon è tornata disponibile a prezzo scontatissimo la sempre ottima Fire TV Stick, ovvero la “pennetta” con cui è possibile trasformare una qualsiasi tv provvista di porta HDMI in un dispositivo più smart, e capace di visualizzare i contenuti dei vari servizi streaming a pagamento, Netflix incluso.

Il prezzo proposto è ottimo, poiché parliamo di appena 24,99€, contro i 39,99€ del prezzo originale. Un piccolo ma gradevole affare che, come detto, può risultare utilissimo a chi non ha poi molta voglia di cambiare il proprio televisore al netto del recente Switch Off del digitale terreste.

Ricca di funzionalità, ed inclusiva del popolare assistente vocale Alexa by Amazon, Fire Tv Stick è semplicissima da usare e, come detto in apertura, non richiederà altro che una TV con porta HDMI per essere utilizzata oltre che – ovviamente – di una connessione internet senza fili.

Tramite di essa è possibile, dunque, non solo connettersi all’ecosistema domotico di Amazon, collegandosi ad altri dispositivi compatibili come telecamere smart o affini, ma soprattutto potrete utilizzare (previo abbonamento ad hoc) i vari e più noti servizi in abbonamento incluso, ovviamente, Amazon Prime Video.

La qualità è HD, poiché si tratta del modello base proposto da Amazon, ma tramite la pagina del prodotto potrete anche esplorare le varie opzioni di acquisto che, oggi come oggi, sono in grado di soddisfare anche chi desidera visualizzare contenuti in 4K, ben chiaro che il dispositivo non può in alcun modo modificare la risoluzione massima del vostro televisore.

Controllabile tramite interazione vocale con Alexa, Fire Tv Stick è un prodotto davvero utile e molto versatile che, a meno di 30 euro, rappresenta certamente una valida alternativa all’acquisto di una nuova TV che integri le funzioni smart. Ovviamente, si tratta di un’offerta che potrebbe scadere assieme alle Offerte di Primavera Amazon e, per questo, vi suggeriamo caldamente visitare subito la pagina del prodotto, così da effettuare subito il vostro acquisto!

Infine, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!