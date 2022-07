Se siete alla ricerca di decorazioni delicate e uniche per la vostra casa, dalla stanza da letto fino alla cucina, vi invitiamo a dare uno sguardo ai numerosi sconti Amazon, attivi su moltissimi prodotti Thun! Lo store ha infatti deciso di creare un’intera sezione dedicata ai deliziosi articoli del brand in sconto anche oltre il 50%.

Le proposte sono varie e interessanti, in grado di soddisfare ogni gusto e ovviamente anche ogni budget! Potrete scegliere tra molti dei classici soprammobili in ceramica, di piccole o grandi dimensioni, oppure articoli da cucina come vassoi, piatti decorativi e molto altro ancora. Trattandosi di una promozione a tempo limitato davvero interessante, vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti fintato che è ancora attiva!

Per chi non la conoscesse già, Thun è un’azienda italiana nata nel 1950, leader nella produzione di oggetti da collezione, statuine in ceramica, porcellana, articoli da decoro per interni, accessori per la casa e idee regalo di ogni genere. Nella categoria dedicata al brand potrete trovare praticamente di tutto ma, tra i prodotti con il miglior rapporto qualità prezzo c’è indubbiamente Lampada da Comodino Bianca con Coccinella Portafortuna a soli 49,99€ invece di 100,00€.

Questo delicato articolo in ceramica, di dimensioni 14,2 x 14,5 x 18,6 cm, è pensato per essere posizionato sul vostro comodino o su un tavolino per illuminare la vostra casa con una luce soffusa e leggera. La lampada, tutta suoi toni del bianco, gode di un tocco di colore grazie alla piccola coccinella avvolta intorno alla base, in segno di portafortuna. Essendo realizzata in ceramica, un materiale raffinato e anche delicato, andrà pulita solo ed esclusivamente con un panno morbido e asciutto in pochi minuti. Un acquisto da non farsi scappare, visto lo sconto del 50%!

Se siete interessati a dare uno sguardo ad altri numerosi articoli presenti sullo store, tra cui molti disponibili a prezzi super validi per questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!