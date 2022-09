Gli elettrodomestici, piccoli o grandi che siano, sono essenziali per la vita quotidiana e necessitano di essere cambiati prima o poi. Se vi trovate nella situazione di doverne sostituire alcuni e non potete attendere il prossimo Black Friday, potrebbe rivelarsi conveniente acquistarli su Comet, dove vi sono sconti su ampia merce di elettronica, da piccoli oggetti per uso personale come spazzole per capelli fino a grandi elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie.

Offerte di ogni tipo, che superano in alcuni casi anche la soglia del 50% di sconto, permettendovi di acquistare molti articoli che avete sempre desiderato a cifre forse mai così basse. Per accedere a queste offerte non dovrete far altro che aprire la pagina promozionale rilasciata dallo shop, tenendo a mente che questi sconti saranno validi fino al 28 settembre.

Se consideriamo l’avvicinarsi dell’inverno e le relative giornate piovose, che tenderanno a farci uscire meno spesso di casa, con il consueto aumento dell’utilizzo del televisore, riteniamo sia una scelta saggia approfittare di queste offerte per acquistare un prodotto capace di migliorare l’audio generale del televisore, soprattutto nei film e nella musica. Ed ecco perché vi suggeriamo di valutare la proposta dedicata alla soundbar Philips TAB5305, un prodotto in grado di soddisfare bene le esigenze per cui è stato progettato e, per questo, non dovreste lasciarvelo sfuggire al prezzo di soli 79,99€.

Avrete non solo la possibilità di portarvi a casa questa soundbar al miglior prezzo, forse il più basso di sempre, ma anche di avvalervi di una soluzione wireless, con il pieno supporto alla tecnologia ARC, che vi permetterà di usare un unico telecomando per comandare sia il televisore che la soundbar. Nonostante sia compatta e leggera, e quindi posizionabile davanti a qualsiasi televisore o smart TV, la Philips TAB5305 non rinuncia alle frequenze basse, che saranno affidate al subwoofer dedicato, posizionabile anch’esso nel punto a voi più comodo, in quanto necessita solo del cavo di corrente.

Se consideriamo la fascia di prezzo, la qualità audio sarà più che soddisfacente, anche perché non bisogna dimenticare che si tratta di una soundbar che normalmente viene venduta a cifre più alte rispetto a quella proposta da Comet in questa occasione. I due altoparlanti riusciranno a creare un buon effetto stereo e, come detto, ci penserà il subwoofer a riprodurre i tipici effetti presenti nei film, o i bassi corposi tipici di alcuni generi musicali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo e altri articoli prima che tornino al loro prezzo originale.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!