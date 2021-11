Follia eBay! Il notebook perfetto per lo smart working a meno di 500€!

Siete desiderosi di acquistare un notebook perfetto per lo smart working? eBay corre il vostro soccorso con un articolo dalle ottime prestazioni! Il nome di questo notebook è Toshiba Satellite Pro e in questo articolo vogliamo spiegarvi le sue specifiche tecniche e come acquistarlo al miglior prezzo del web!

Prima di passare alla rassegna le caratteristiche tecniche di questo notebook, è doveroso spiegarvi come ottenere lo sconto massimo. Infatti, per poter riscattarlo è necessario seguire pochi e semplicissimi passaggi. Innanzitutto, bisogna aggiungere nel carrello questo prodotto, e successivamente inserire prima di effettuare il pagamento, il codice “NOV21EDAYS” nell’apposito campo. Dopodiché, vi basterà semplicemente completare l’ordine, pagando con PayPal o carta di credito/debito.

Si tratta, dunque, di un’opportunità da non lasciarsi assolutamente sfuggire, considerando che alcuni articoli compatibili con l’iniziativa sono già in saldo, e di conseguenza è possibile accumulare sconti. Come abbiamo anticipato in apertura, vi consigliamo di acquistare il notebook Toshiba Satellite Pro, in particolare il modello C40-H-101. Originariamente venduto a 919,90€, oggi potrete acquistarlo a “soli” 549,90€, a seguito di uno sconto del 40%, l’equivalente di ben 370,00€. Con il coupon “NOV21EDAYS”, il prezzo scende ulteriormente a 499,90€!

Stiamo parlando di un dispositivo dalle ottime specifiche tecniche, che garantisce dunque prestazioni di altissimo livello, che saranno sicuramente apprezzate da coloro che desiderano lavorare in smart working. Il Satellite Pro C40 vanta un processore Intel Core i5-1035G1, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione SSD. Oltre a ciò, possiede un display da 14 pollici con risoluzione in FullHD, interamente gestito da una scheda grafica integrata.

Un dispositivo eccellente e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy da acquistare, soprattutto in questo momento storico. Chiaramente, il coupon riservato da eBay è compatibile con una valanga di articoli, motivo per cui vi consigliamo di consultare la seguente pagina, così da poter visionare tutte le proposte.

