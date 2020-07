Forza Horizon 3 disponibile su Amazon a soli 9,99€!

Ottime nuove per gli amanti di racing game possessori di un PC o di un Xbox One: il ricchissimo e divertentissimo Forza Horizon 3 è infatti attualmente acquistabile nella sua versione digitale ad un prezzo super su Amazon. Solo 9,99€ per aggiungere alla propria collezione uno dei giochi di corse più belli di sempre e lanciarsi così in un’incredibile avventura.

In Forza Horizon 3 saremo infatti chiamati ad addentrarci nella bellissima Australia, luogo colmo di meraviglie e panorami diversi. Aridi deserti e floride foreste: in Forza Horizon 3 potremo andare praticamente ovunque, utilizzando una delle oltre 350 differenti macchine messe a disposizione per l’occasione. Come dimenticare poi le opzioni social, che ci permetteranno di giocare in totale liberta con i nostri amici e di sfidarli in dure ma spettacolari gare. Tutto questo acquistabile ora ad un prezzo incredibile.

Forza Horizon 3, oltre ad essere attualmente disponibile ad un prezzo super su Amazon, è inoltre compreso come tutti gli altri titoli degli Xbox Game Studios all’interno dell’Xbox Game Pass. Se preferite giocare al titolo tramite il ricco servizio in abbonamento di Microsoft potete trovare le migliori offerte disponibili sul mercato per abbonarsi comodamente a questo link.

Se siete interessati a fare vostro Forza Horizon 3 a soli 9,99€ su Amazon il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: non è infatti chiaro fino a quando il racing game di Playground Games resterà disponibile a tale super prezzo sulla nota piattaforma. Potete acquistare Forza Horizon 3 seguendo direttamente il link qui sotto.

