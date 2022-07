Finalmente è tornato disponibile uno dei prodotti da collezione Xbox più ricercati di sempre: stiamo parlando del fantastico mini frigo Xbox Series X, tornato disponibili sul sito di GameStop al prezzo di soli 89,98€. Si tratta di un articolo assolutamente imperdibile se siete amanti della console next-gen Microsoft oppure dei collezionisti.

Stiamo parlando di una delle trovate di marketing del brand, simpatica e autorionica, trasformatosi in brevissimo tempo in un prodotto da collezione particolarmente amato e ricercato dagli appassionati. Ci teniamo a precisare che, data l’alta richiesta, è più che consigliato portare a termine il vostro acquisto prima che vengano esaurite le unità disponibili.

Il grazioso mini frigo Xbox Series X è una fedelissima riproduzione della console Microsoft ed è perfetta se volete arredare la vostra stanza con un articolo unico nel suo genere e a tema gaming. Potrete utilizzarlo quotidianamente in casa, attaccandolo alla presa di corrente e sfruttandolo come un piccolo elettrodomestico per le vostre bevande, oppure avrete la possibilità di attaccarlo anche alla presa accendisigari dell’auto per portarlo in viaggio.

Il mini frigo ha una capacità di 10L e può contenere un massimo di 12 lattine, sfruttando ben 2 ripiani aggiuntivi per inserire cibo o snack. In più, ogni ripiano è removibile e regolabile in modo da poter personalizzare lo spazio nella maniera più comoda per voi. Grazie ai 2 livelli di potenza, il prodotto è in grado di raffreddare fino a -20° C rispetto alla temperatura esterna ed è anche dotato di LED sulla parete superiore e sul logo Xbox che potrete decidere di accendere individualmente.

