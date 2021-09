Frigorifero americano LG: 750€ di sconto su questo modello da Mediaworld

Se pensate che bisognerà attendere il Black Friday per tornare a risparmiare sui vostri acquisti online vi sbagliate, dal momento che su portali come Mediaworld le promozioni sono piuttosto interessanti, soprattutto grazie all’iniziativa “Solo per Oggi“, all’interno della quale sarà possibile trovare elettrodomestici di alto livello con sconti che superano anche i 500€, come vedremo a breve.

Tantissime sono le opportunità che possono essere sfruttate entro la mezzanotte ma, per questo giovedì, non possiamo far a meno di segnalarvi l’incredibile offerta relativa al frigorifero americano LG GSL481PZXZ, un elettrodomestico che costa ben 1.849,00€ ma che potrete portarvelo a casa a 1.099,00€, risparmiando ben 750€!

Come saprete, un frigorifero viene considerato “americano” per la sua incredibile capienza e per le tecnologie di raffreddamento e congelamento avanzate, oltre che dal design caratterizzato da più porte. Questo fa sì che l’LG GSL481PZXZ sia adatti per le grandi cucine e per coloro che hanno la necessità di conservare una notevole quantità di alimenti, oltre che trattare quest’ultimi come meritano, ossia con temperature uniformi e scomparti dedicati. Questo frigorifero inoltre vanta la Smart Diagnosis di LG, che vi permetterà, qualora riscontriate una qualsiasi anomalia nell’elettrodomestico, di capire rapidamente qual è il problema, appoggiando semplicemente lo smartphone vicino al frigo, dopo aver scaricato l’app dedicata e seguito le istruzioni.

Con una capacità netta di ben 625 litri, l’LG GSL481PZXZ si affida ad un compressore lineare Inverter per riuscire a raffreddare ogni angolo del frigorifero, senza impattare troppo sul consumo energetico che, su questo specifico modello, è persino inferiore fino al 32% rispetto ad una soluzione tradizionale. Inoltre, il motore è garantito per ben 10 anni, a dimostrazione di come l’LG GSL481PZXZ sia un elettrodomestico affidabile e capace di soddisfare le esigenze delle famiglie numerose.

