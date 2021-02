Galaxy S20 Ultra al prezzo più basso di sempre su eBay!

Mentre negli ultimi giorni impazzano le promozioni dedicate a San Valentino, distogliamo un attimo l’attenzione dalle Festa degli innamorati per proporvi quelle che sono le odierne offerte degli Imperdibili di eBay che, anche oggi, si propongono con sconti da capogiro su prodotti tecnologici come smartphone, smart TV ed elettrodomestici, ben chiaro che anch’essi, in fin dei conti, potrebbero risultare delle eccellenti idee regalo di San Valentino, visti soprattutto i prezzi proposti!

Del resto, tra i vari ci sono anche prodotti che potrebbero fare la gioia del vostro lui o la vostra lei, come è il caso del bellissimo Samsung Galaxy S20 Ultra, top di gamma della precedente generazione S di Samsung, ed acquistabile oggi al prezzo più basso di sempre, ossia 879,00€ invece di 1.379,00€! Vale la pena notare come il venditore aveva già messo in atto una scontistica importante su questo specifico modello, ma aumentando oggi il risparmio di altri 140€. Un’ottima occasione, dunque, per dotarsi di uno smartphone che ancora oggi, giustamente, garantisce prestazioni eccezionali sotto ogni aspetto grazie al chip Exynos 990 fatto in casa, nonché dai 12GB di RAM LPDDR5.

Come sapete, il Samsung Galaxy S20 Ultra è la variante più grande e più raffinata della serie, con un display da ben 6,9 pollici la cui risoluzione arriva a 1440 x 3200, portando il valore PPI (numero di pixel contenuti in un singolo pollice di un’immagine) oltre la soglia dei 500. In parole semplici, lo schermo di questo dispositivo ha una definizione tale da permettervi di apprezzare i contenuti multimediali come ben pochi altri smartphone riescono a fare, con colori perfetti e con tutti i vantaggi della tecnologia Dynamic AMOLED, tra cui i neri assoluti e la frequenza di risposta fino a 120hz.

Dal momento che parliamo di un top di gamma Samsung, il comparto fotografico è di assoluto livello. A differenza delle già incredibili prestazioni dei suoi fratelli minori, la variante Ultra implementa un sensore principale da ben 108MP, portando l’esperienza fotografica ad un livello ancora più alto. Grazie a questo sensore così grande, le immagini potranno essere ingrandite in post produzione in maniera molto più semplice, senza perdere dettagli importanti. Come poteva mancare poi il teleobbiettivo che, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, si spinge su questo modello fino a 100x, facendo sì che sia stato il primo smartphone a raggiungere tale soglia.

Non è mai stato, quindi, così conveniente acquistare il Samsung Galaxy S20 Ultra e, come detto nelle fasi iniziali, potrebbe rivelarsi anche un’ottima idea regalo per San Valentino. Detto ciò, le offerte disponibili oggi su eBay sono davvero tante, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per valutare ogni proposta. Inoltre, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!