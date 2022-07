Sono partiti da GameStop i Summer Sale, ossia una lunga e ricca carrellata di offerta con tantissimi sconti imperdibili sia su giochi che sugli accessori. Qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, qualsiasi sia il vostro genere preferito o la vostra piattaforma di gioco di riferimento, insomma, troverete qualcosa di vostro interesse all’interno di queste offerte estive marchiate GameStop.

Gamestop

Tra i giochi in offerta per i GameStop Summer Sale troviamo qualcosa per qualsiasi console. Su PS5 a brillare particolarmente è ad esempio Far Cry 6 Gold Edition a soli 27,98 euro, mentre uno dei pezzi più interessanti per PS4 è senza ombra di dubbio alcuno la Yakuza Remastered Collection a 23,98€. I possessori di Nintendo Switch e Xbox possono invece approfittare di rispettivamente Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX con oltre 10 euro di sconto e di The Medium a soli 23,98€.

Le offerte dei GameStop Summer Sale non si fermano però ovviamente ai meri esempi che abbiamo riportato qui sopra e sono in grado di accontentare chiunque con pezzi e prezzi decisamente interessanti. Insomma, se siete alla ricerca di qualche gioco con cui riscaldare ancor più quest’estate sicuramente troverete qualcosa di vostro interesse in questa grande carrellata di offerte.

