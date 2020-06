Gears 5: acquistalo ora con oltre il 70% di sconto su CDKeys!

Gears 5 è sicuramente uno dei migliori giochi dello scorso anno, nonché un degno episodio della leggendaria saga. Se non siete ancora riusciti a recuperare il titolo in questione sarete quindi lieti di sapere che su CDKeys è attualmente disponibile in grande offerta, con sconti che superano anche il 70% per quanto riguarda l’Ultimate Edition del gioco. Tale edizione, che oltre al gioco base include il pacchetto personaggi Halo: Reach e 30 giorni di potenziamento, è infatti ora acquistabile a soli 22,39 con ben il 71% di sconto rispetto al prezzo di listino. Se volete invece l’edizione base di Gears 5 è anch’essa disponibile in grande sconto, essendo acquistabile a soli 20,09 euro. Un’offerta, insomma, veramente da non perdere se siete appassionati di TPS e non avete ancora recuperato Gears 5.

A rimarcare la bontà di tale offerta è poi il fatto che Gears 5 è veramente un ottimo titolo. Come riporta anche la nostra recensione, infatti, si tratta di: “un prodotto solido, completo e che propone un’ottima varietà di contenuti. La campagna, più coraggiosa e profonda rispetto al passato della serie, presenta una nuova protagonista ricca di sfaccettature, che proietta la storia verso approcci più maturi ed emotivi. In aggiunta, le fasi open world, seppur strutturalmente basiche, funzionano alla grande e arricchiscono l’universo di gioco con dettagli e storie inediti. In generale, le storiche e perfette fasi di shooting fanno da ponte verso un sistema multiplayer variegato e stratificato, che promette ore e ore di gioco.”

Se siete quindi interessati a fare vostro Gears 5, con la chiave che ricordiamo vi permetterà di giocare e scaricare al titolo sia su PC che su Xbox One, potete trovare comodamente qui sotto i link dedicati rispettivamente alla versione base e all’Ultimate Edition del gioco. Quello che vi consigliamo è di fare però in fretta: non è infatti chiaro fino a quando Gears 5 resterà disponibile a questo incredibile prezzo.

» Clicca qui per acquistare Gears 5 a prezzo scontato «

» Clicca qui per acquistare Gears 5 Ultimate Edition a prezzo scontato «

