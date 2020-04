Giochi da tavolo: i migliori sconti della settimana

Vi segnaliamo alcune interessanti occasioni riguardanti il mondo dei giochi da tavolo. Settimanalmente torneremo a farvi conoscere quali saranno i giochi che sarà possibile portare a casa con un interessante sconto sul prezzo base. Per completezza vi diciamo che le offerte sono tutte valide o presenti al momento in cui scriviamo: spesso però sono limitate nel numero di pezzi o nel tempo. Quindi, nel dubbio, fate in fretta! Ecco una selezione dei migliori sconti per i giochi da tavolo.

Dead Man’s Doubloon

Se vi piacciono le atmosfere piratesche e sfidare i vostri amici in veloci scorribande ecco l’occasione che fa per voi. Qui dovrete esplorare un’isola, raccogliere armi, munizioni e diventare il più temuto pirata dei sette mari. Ma se preferite, potete sempre portare via tutto ai vostri avversari…

Giocabile da 2 a 6 persone a partire da 14 anni.

In offerta al momento del 50% sul prezzo di listino ufficiale.

Villainous

Qui vestirete i panni dei cattivi dell’universo Disney: che siate Ursula, Malefica, Jafar, il Principe Giovanni, la Regina di Cuori o Capitan Uncino dovrete cercare di portare a termine i vostri loschi piani prima degli altri avversari! Essere perfidi non è mai stato così divertente

Giocabile da 2 a 6 persone a partire da 10 anni. Ora in offerta con oltre il 30% di sconto.

Space Gate Odissey

In missione per la Corporazione dovrete essere i primi a colonizzare un nuovo sistema planetario. se saprete gestire con saggezza uomini e risorse avrete l’onore di diventare il Governatore di ben 5 pianeti diversi!

Attenzione l’offerta è valida per l’edizione in lingua inglese.

Indicato per gruppi di 2-4 giocatori a partire da 14 anni. In offerta al 50%

Runewars

Se amate le miniature ecco un modo facile per portarne a casa molte senza spendere un patrimonio.

Un gioco di battaglie fantasy dalle meccaniche rapide e veloci. Con il vantaggio di poter sfruttare le miniature anche in altri ambiti ludici. QUi l’oferta è veramente allettante: si arrivano a sconti dell’80%

Il castello

Un interessante gestionale che vi mostrerà quanto possa essere difficile amministrare un castello.

Giocabile da 2 a 4 giocatori a partire da 10 anni.

Story Cubes

Un gioco facilissimo e rapidissimo che spingerà al massimo la fantasia di grandi e piccoli verso la costruzione di storie personali o condivise con gli altri: basterà tirare i dadi e creare una storia sfruttando il maggior numero possibile di immagini.

Giocabile da 1 a 12 a partire da 6 anni di età

Downfall

In un mondo post-apocalittico, guiderete il vostro manipolo di sopravvissuti nel tentativo di farlo diventare la nuova civiltà dominante. Qui non ci saranno mezze misure: o si vince o si muore.

Giocabile da 2 a 6 persone, a partire da 14 anni

Thornwatch

Una “graphic novel adventure” dove vestirete i panni di spiriti richiamati in vita dal Giudice. inizialmente dovrete difendere una foresta ma saranno poi le opzioni datevi dal Giudice e quello che deciderete di fare a plasmare una storia comune.

Il sistema prevede la possibilità di ottenere dei bonus che il giocatore potrà mantenere tra una partita e l’altra senza dipendere dal personaggio scelto

Giocabile da 3 a 6 giocatori a partire da 14 anni.

Zombicide Black Plague Tiles

Perfetto per espandere il campo di gioco di Zombicide e dare nuova vita al gioco. qui troverete 14 plance aggiuntive provenienti dal set base di Zombicide Black Plague Green Horde e dall’espansione Friends and Foes

Deadpool Vs The World

Nei panni del supereroe più irriverente dell’universo Marvel vi troverete catapultati in una serie di situazioni imbarazzanti e fuori luogo. A voi trovare un modo per giustificare la cosa e trarvi d’impaccio

Giocabile in 3-10 giocatori a partire da 17 anni di età

World Shapers

In questo gioco non vi limiterete ad amministrare un mondo ma dovrete addirittura plasmarlo in ogni sua parte in modo che vi porti più punti vittoria rendendovi la divinità più forte al tavolo.

Sarete voi a decidere come sfruttando le carte che avrete in mano, scambiandole con altri giocatori o vendendole per ottenere preziose risorse.

Giocabile da 1 a 4 giocatori a partire da 10 anni

Labyrinth Minion Edition

Un grande classico dell’intrattenimento per bambini! Qui in versione rivista con l’aggiunta dei personaggi di Cattivissimo Me! Ai piccoli giocatori scoprire dove si siano nascosti

Per 2-4 giocatori a partire dai 7 anni.