Anche se i videogiochi in formato digitale hanno ormai preso piede, nulla può battere la gioia di tenere un gioco fisico tra le mani, scartandolo e inserendo il disco per la prima volta nella console. Se siete alla ricerca di nuovi titoli con cui divertirvi per ore e ore, vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte videoludiche proposte da eBay!

Una selezione con decine di giochi in sconto per PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e Xbox One e Series X è infatti disponibile su eBay, con ribassi che arrivano fino al 45% e vi permetteranno di acquistare moltissimi titoli ai prezzi più bassi della rete. Inoltre, tra le offerte vi sono anche console e accessori gaming che renderanno il vostro set-up ancora più performante; dato che alcuni dei videogiochi sono appena usciti, o addirittura devono ancora venire rilasciati, si tratta di occasioni veramente imperdibili.

Tra le offerte più interessanti vi sono svariati giochi per PS5 come Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri, ora in sconto a soli 30,99€ invece di 59,90€, e Horizon Foridden West, disponibile a 52,99€ al posto di 79,90€. Nel catalogo vi è anche la stessa PlayStation 5, nella versione da 825GB, in offerta a 769,90€ anziché 879,90€; dato quanto è difficile reperire la console, se la state cercando è il momento giusto per acquistarla!

Anche per i possessori di Switch le promozioni proposte da eBay sono alquanto interessanti; in primis abbiamo Bayonetta 3, l’ultimo capitolo dell’iconico franchise Nintendo, in sconto a 49,90€ invece di 69,90€. Per i fan di Pokémon c’è Leggende Pokémon: Arceus, uno degli titoli più recenti della saga, scontato da 67,90€ a 57,50€.

Infine, non mancano le offerte dedicate ai possessori di Xbox. Oltre alla stessa Xbox Series S, disponibile a 289,90€ al posto di 319,90€, per uno sconto del 9%, vi sono anche diversi giochi a dir poco interessanti per la console più recente di casa Microsoft. Il più degno di nota è senza dubbio l’attesissimo Hogwarts Legacy, che quasi un mese prima della sua uscita è in vendita a 78,99€ invece di 99,90€, per un ribasso del 21%.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei tantissimi giochi in offerta su eBay, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

