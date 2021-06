Giochi PS5: le migliori offerte del Prime Day 2021

Hanno finalmente avuto il via gli Amazon Prime Day 2021, una due giorni in cui il noto store festeggia i propri abbonati ad Amazon Prime con una caterva di super offerte su un numero altrettanto copioso di prodotti. Un’occasione, insomma, decisamente da non perdere.

Come accennavamo poco fa, gli Amazon Prime Day 2021 sono riservati agli abbonati al convenientissimo servizio in abbonamento di Amazon. Se non lo siete ancora, nessun problema! Seguendo i link qui sotto potete farlo a tempo record e cominciare così fin da subito ad approfittare delle offerte degli Amazon Prime Day 2021. Ah, se non ne avete ancora usufruito c’è anche un mese di prova totalmente gratuito!

C’è poco da fare: la console più desiderata del momento è sicuramente PS5, con la nuova piattaforma di gioco di casa Sony che è in grado di regalare esperienze ludiche di primo ordine ai propri possessori. Proprio per questo motivo abbiamo raccolto in questo articolo quelle che sono le migliori offerte sui videogiochi per PS5, in modo tale da farvi sfruttare al massimo la potente console spendendo il meno possibile. Non male come idea, vero?

Se amate gli horror non potete certamente farvi scappare il recente Resident Evil Village, con il titolo di Capcom che è disponibile grazie ai Prime Day 2021 a solamente 47,99€. Siete più da picchiaduro? Nessun problema, in tal caso a fare il caso vostro è quel giocone di Guilty Gear Strive, uscito sul mercato neanche un mese fa e già acquistabile a soli 49,99€.

Da non sottovalutare sono poi i sempre giocatissimi Call of Duty Black Ops Cold War a 58,99€ e Assassin’s Creed Valhalla a 39,99€ nella sua Limited Edition. Pezzo grosso è però anche il divertente Godfall, con il gioco che è acquistabile a soli 29,99€: non male per un’opera in grado di spremere tecnicamente PS5.

Se tutto questo non vi è bastato potete trovare comodamente qui sotto quelle che secondo noi sono le migliori offerte Prime Day 2021 sui giochi PS5.

Le migliori offerte Prime Day 2021 sui giochi PS5

