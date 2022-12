Dicembre non è solamente il mese dei regali di Natale e delle cioccolate calde, ma anche dello shopping a prezzi convenienti. Moltissimi store stanno infatti proponendo offerte su migliaia di articoli in occasione del periodo festivo, e tra questi in prima linea vi è Amazon; se siete appassionati di videogiochi, è il momento perfetto per acquistare nuovi titoli da giocare durante le vacanze!

La versione per PlayStation 5 di Goat Simulator 3 è infatti attualmente in sconto a soli 19,98€ invece di 29,99€; si tratta di un ribasso del 33%, che vi permetterà di risparmiare 10,00€ su questo titolo esilarante uscito da poche settimane! Inoltre, se siete clienti Amazon Prime la consegna è garantita prima di Natale, quindi nel caso in cui vogliate regalarlo a qualcuno avrete la sicurezza di riceverlo prima del 25 dicembre.

In Goat Simulator 3, come si evince dal nome, potrete vestire i panni di una goffissima ma simpaticissima capra, gironzolando per l’immensa mappa sandbox e distruggendo qualsiasi cosa vi capiti a tiro, oppure agghindando oggetti di ogni tipo, dai rotoli di carta igienica ai carrelli da tè. Potrete infatti decidere di esplorare l’isola di San Angora come preferite: correndo, saltellando in giro, dando testate ai pali o… leccando qualsiasi superficie.

Inoltre, in Goat Simulator 3 il divertimento si quadriplica: nella modalità co-op locale o online potrete unirvi a tre amici, formando un quartetto di capre per svolgere le attività che preferite. Troverete infatti centinaia di eventi, PNG da tormentare, minigiochi e sfide da svolgere insieme o singolarmente, oppure potrete semplicemente decidere di distruggere lo scenario in compagnia, per il massimo chaos.

Avrete ore e ore di divertimento assicurato grazie ai moltissimi oggetti collezionabili sparsi per la mappa, uniti agli easter egg e agli effetti fisici e di stato che possono variare le abilità della vostra capra. Come se non bastasse, la versione di Goat Simulator 3 disponibile su Amazon include, oltre il gioco base, i contenuti DLC della Pre-Udder Edition; avrete dunque ancora più oggetti e skin da scoprire!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta di Goat Simulator 3, invitandovi a concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, il quale vi permetterà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti i vostri ordini; dato che i primi 30 giorni di abbonamento sono gratis, il periodo natalizio è perfetto per provarlo!

