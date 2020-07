Godfall e World of Warcraft in regalo con l’acquisto di una Radeon serie 5000

Dopo l’iniziativa dedicata ad Assassin’s Creed Valhalla e alle CPU Ryzen 3000, AMD ed ePrice hanno deciso di inaugurare una nuova ed interessante promozione, sempre dedicata al mondo dei videogame. I due colossi, infatti, hanno deciso di regalare GodFall e World of Warcraft: Shadowlands a tutti coloro che acquistano una scheda video AMD Radeon RX serie 5000 selezionata, ed in questo articolo vi spiegheremo come aderire all’offerta per poter usufruire di questi due imperdibili regali.

Innanzitutto vi segnaliamo che suddetta promozione è valida da luglio 2020 sino al prossimo 3 ottobre 2020 per tutti gli acquisti effettuati su ePrice (no MarketPlace) a partire dal 14 luglio. Per accedere alla promozione è doveroso acquistare una scheda grafica selezionata e successivamente inviare una e-mail a “premi@eprice.it” allegando la fattura in formato PDF e con oggetto “RICHIESTA AMD RADEON RAISE THE GAME”. Dopodiché, gli addetti ai lavori invieranno una mail con i codici dei giochi e le istruzioni per riscattarli. Invece, per quanto concerne la lista dei prodotti selezionati, le schede video compatibili sono: RX 5700 XT, RX 5700, RX 5600 XT e RX 5500 XT.

Ricapitolando, di seguito troverete i tre passaggi da compiere per non perdere l’opportunità di giocare a GodFall e World of Warcraft: Shadowlands.

Acquista entro il 3 ottobre 2020 una scheda video AMD Radeon RX serie 5000 selezionata, assicurandosi di acquistare un prodotto venduto e spedito da ePrice (dunque no venditori del Marketplace). Una volta acquistato, invia una e-mail a premi@eprice.it con oggetto “RICHIESTA AMD RADEON RAISE THE GAME”, allegando la fattura fiscale o il documento di trasporto in formato PDF. Riceverai un codice e tutte le istruzioni per riscattarlo.

Per chi non le conoscesse, la famiglia delle schede grafiche Radeon RX 5000 è interamente realizzata con un processo produttivo a 7 nm, che viene chiamato dalla stessa AMD “RDNA“, vale a dire Radeon DNA. Rispetto alla serie precedenti di GPU, tra le tante caratteristiche chiave di queste nuove schede troviamo:

PCI Express 4.0

Un nuovo progetto per le Compute Unit , così da garantire maggiori prestazioni per ciclo di clock ed efficienza

, così da garantire maggiori prestazioni per ciclo di clock ed efficienza Cache con una rinnovata gerarchia multi-livello per ridurre la latenza, aumentando in bandwidth e riducendo – di conseguenza – i consumi

per ridurre la latenza, aumentando in bandwidth e riducendo – di conseguenza – i consumi Una pipeline semplificata, che consente di ottimizzare le prestazioni per clock e aumentare le frequenze

Ciò detto, in questo articolo troverete una selezione dei migliori prodotti compatibili con l’offerta in questione. Oltre alle nostre proposte, che potete trovare in calce alla notizia, vi segnaliamo che la lista completa delle schede video compatibili con l’offerta è consultabile al seguente indirizzo. Infine, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi, come i dispositivi prodotti da OnePlus, Xiaomi e Huawei.

N.B.: L’unica scheda video che non consente di ottenere due giochi è la Radeon RX 5500 XT. Solo in questo caso, riceverete soltanto GodFall.

Prodotti compatibili con la promozione AMD ed ePrice

