Acquista una CPU Ryzen 3000 selezionata e ricevi Assassin’s Creed Valhalla!

AMD ha deciso di fare sul serio con tutti gli appassionati del videogioco con un’interessantissima iniziativa. Infatti, il colosso statunitense sta regalando Assassin’s Creed Valhalla a tutti coloro che acquistano un processore Ryzen di terza generazione compatibile con l’offerta. In questo articolo vi spieghiamo tutti i dettagli della promozione, in particolare l’iter da seguire per non perdere questa occasione!

Innanzitutto, la promozione in questione è valida dal 7 luglio 2020 e lo sarà fino al prossimo 3 ottobre 2020. Come detto nell’introduzione, per ottenere Assassin’s Creed Valhalla è necessario acquistare un processore Ryzen di terza generazione selezionato, venduto e spedito specificatamente da ePrice Italia (non sono validi tutti i prodotti da venditori del Marketplace). Successivamente, bisognerà fare richiesta a premi@eprice.it allegando la fattura in formato PDF. La lista dei processori compatibili con la promozione non è particolarmente lunga e variegata, infatti sono: AMD Ryzen 7 3700X, 3800X, 3800XT, e Ryzen 9 3900X, 3900XT, 3950X.

Ricapitolando, ecco i passaggi da seguire:

Acquista un processore AMD Ryzen di terza generazione compatibile con la promozione. Il prodotto dev’essere venduto e spedito da ePrice Italia (dunque no venditori del Marketplace) Una volta acquistato, invia una e-mail a premi@eprice.it con oggetto “RICHIESTA AMD ASSASSIN’S CREED”, allegando la fattura fiscale o il documento di trasporto in formato PDF. Riceverai un codice e tutte le istruzioni per riscattarlo.

Per chi non lo sapesse, Assassin’s Creed Valhalla sarà il prossimo capitolo della decennale saga di Ubisoft, in cui vestiremo i panni dello spietato guerriero vichingo Eivor, il cui compito sarà quello di conquistare nuove terre e guidare il proprio popolo verso la gloria eterna. Questo titolo sarà disponibile verso la fine dell’anno per PC, Xbox One e PS4, e sarà anche compatibile con le console di prossima generazione, Xbox Series X e PS5.

In questo articolo troverete tutti i prodotti compatibili con la promozione oggetto di questo articolo, cosicché possiate fin da subito ottenere la possibilità di giocare al prossimo videogioco di Ubisoft. Vi invitiamo, infine, di seguirci su Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

Prodotti compatibili con la promozione AMD ed ePrice

