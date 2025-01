Goditi un caldo inverno con gli sconti imperdibili di Tado!

Risparmia energia e costi quest'inverno e tutti gli inverni a venire con i fantastici sconti sui prodotti Tado. Se stai cercando un kit di base o singoli prodotti, ora potrai beneficiare di un'incredibile offerta: 10 anni di garanzia su ogni acquisto! Ecco perché Tado è il modo più semplice ed efficiente per riscaldare e risparmiare energia, perfetto per tutti gli amanti del comfort che non vogliono preoccuparsi del consumo energetico in casa.

Vedi sconti Tado

Sconti Tado, perché approfittarne?

Con l'app Tado puoi controllare la temperatura della tua casa ovunque tu sia, sfruttando tante pratiche funzionalità per risparmiare energia. Non dovrai mai più preoccuparti di tornare in una casa fredda. Tado si integra facilmente con il pratico controllo vocale di Google, Siri o Alexa, offrendo una comodità senza pari. Basta un semplice comando vocale per regolare la temperatura in tutta la casa.

È scientificamente provato: con Tado il risparmio energetico può arrivare fino al 28%. In media, gli utenti Tado risparmiano il 22% sui costi energetici. Sia l'installazione che il controllo tramite l'app Tado sono estremamente semplici e intuitivi. Non serve essere esperti di tecnologia per avere una casa intelligente e calda. Progettato per il futuro, Tado adotta lo standard tecnologico universale Matter, semplificando la gestione della tua casa smart e consentendo la connessione di dispositivi di diversi produttori.

Tado è adatto a quasi tutti i sistemi di riscaldamento e offre funzioni innovative e servizi di gestione energetica unici. Non importa quale sistema di riscaldamento tu abbia, Tado è la soluzione giusta per te. Scegliere Tado significa un inverno accogliente e caldo. Con gli sconti Tado e anni di garanzia sui prodotti, non c'è mai stato un momento migliore per passare a una casa intelligente e efficiente dal punto di vista energetico. Tado è il modo più semplice per riscaldare e risparmiare energia!

Vedi sconti Tado