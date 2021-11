Gommadiretto: 10% di sconto su ogni tipo di pneumatico!

Siamo nel periodo del Black Friday 2021 e moltissimi rivenditori hanno comunicato le loro iniziative dedicate a questa ricorrenza. Infatti, in questo articolo vi segnaliamo che Gommadiretto, portale specializzato nella vendita di pneumatici, ha recentemente inaugurato una nuova iniziativa molto interessante che, fino al prossimo 30 novembre 2021, permette a tutti gli interessati di ottenere uno sconto del 10% su tutti i prodotti compatibili del catalogo.

Per poter beneficiare di questa grossa opportunità è necessario seguire pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna selezionare i vostri pneumatici di riferimento tra quelli disponibili alla pagina dell’offerta, e successivamente inserirli nel carrello. Dopodiché, durante il processo d’acquisizione è doveroso inserire nell’apposito campo il codice sconto “BWIT10”.

Si tratta, dunque, di un’occasione per tutti coloro che vogliono cambiare gli pneumatici della propria automobile, ottenendo un risparmio non indifferente su prodotti che, tendenzialmente, sono venduti a prezzo di listino. Chiaramente, la lista degli articoli promozionati comprende un buon numero di articoli, sia per l’estate che per l’inverno, e dunque tutte le soluzioni possono adattarsi alle proprie esigenze.

Il nostro consiglio è quello di controllare gli pneumatici compatibili con la vostra autovettura e, qualora ce ne fosse bisogno, di procedere con l’acquisto. Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi raccomandiamo di controllare tutti gli articoli in sconto, dato che sono davvero molti, all’apposita pagina del portale, così da poter visionare tutte le proposte!

