Aggiornamento ore 15:00: le scorte si sono esaurite ma potrebbe esserci un nuovo restock, pertanto continuate a tenere d’occhio la pagina del prodotto.

Se siete attratti dagli smartphone prodotti da Google e dalla loro intelligenza artificiale garantita dal chip proprietario, allora non potete perdervi l’offerta appena rilasciata da Mediaworld, che vede l’ottimo Pixel 6 essere proposto a soli 434€, praticamente lo stesso prezzo del fratello minore se si considerano gli attuali prezzi e offerte del noto portale.

Non sappiamo se si tratta di un errore di prezzo o di un’offerta voluta, ma ciò che conta è che allo stato attuale potrete acquistare questo splendido e potente smartphone a un prezzo imperdibile. Siamo sicuri che le scorte, a prescindere da quante siano, andranno ad esaurirsi velocemente, quindi non indugiate e cercate di completare l’acquisto in tempi brevi.

Un affare senza ombra di dubbio, anche perché, come detto, si tratta di uno smartphone di un certo livello, alimentato dal processore Google Tensor che, oltre a garantire potenza e velocità di calcolo impressionanti per un dispositivo mobile, permette anche di effettuare una serie di operazioni quasi uniche. La più nota è quella relativa al trascrivere in tempo reale, tramite il registratore vocale, le vostre dettature, includendo persino la punteggiatura. Come non citare poi la splendida tecnologia Magic Eraser, che sarà in grado di cancellare gli oggetti che non volete ci siano all’interno della foto tramite dei semplici gesti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo eccezionale smartphone prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

