Amazon ha deciso di riscaldare ulteriormente questi primi giorni di agosto per tutti gli amanti e possessori di PlayStation, proponendo una delle principali esclusive della piattaforma con uno sconto di oltre il 40%. Stiamo ovviamente parlando dell’ottimo Gran Turismo 7, che può ora essere acquistato sul noto e-commerce a soli 46,74€, ossia con ben il 42% di sconto rispetto a quello che è il prezzo di listino, anche per quanto riguarda la versione PS5 del gioco. Non male, vero?

Gran Turismo 7

Come riporta anche la nostra recensione, Gran Turismo 7 è infatti: “un titolo con un’anima e con tanta cura nei dettagli per ciò che rappresentano le automobili. Una componente online che sembra essere la vera anima del titolo, che insieme a un modello di guida soddisfacente, rendono Gran Turismo 7 un must have per chi ha sempre amato il franchise Made in Japan”. Un titolo, insomma, decisamente valido, che ben val la pena recuperare ora con il 42% di sconto su Amazon.

Per rimanere aggiornati su tutte le offerte, che non finiscono ovviamente al solo Gran Turismo 7 con il 42% di sconto su Amazon, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete ricevere informazioni sempre aggiornate e sul pezzo relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete invece interessati particolarmente solo al racing game esclusivo PlayStation? Potete trovarlo in super offerta seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!