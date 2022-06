Se uno dei vostri elettrodomestici ha smesso di funzionare e necessitate di sostituirlo, magari con un modello migliore, vi informiamo che eBay vi permetterà di risparmiare su tanti prodotti di elettronica di consumo. Il tutto viene proposto a prezzi scontati, quindi se state cercando un nuovo alleato per i vostri compiti quotidiani non dovreste lasciarvi sfuggire queste occasioni.

Basterà dare un’occhiata veloce alla pagina dedicata per scoprire che i prezzi sono super competitivi, per non parlare poi della qualità degli elettrodomestici scelti, che vedono la presenza di brand blasonati come Dyson, Samsung, LG e Bosch, sotto forma di aspirapolvere, lavatrici, forni e ferri da stiro.

La selezione prodotti è molto ampia e potrebbe essere l’occasione perfetta per chi si appresta ad acquistare una grande lavatrice, dato che è presente in offerta la Hoover HWE413AMBS con cestello da ben 13 kg, sulla quale vi è attualmente un risparmio di oltre 300€. Lo sconto del 37% ha fatto in modo che il prezzo originale di 849,00€ scendesse a 538,99€, cifra molto vantaggiosa per questo grande elettrodomestico.

La Hoover HWE413AMBS spicca per il suo cestello da 13 kg, ma questo non è l’unico fattore che rende questa lavatrice un’ottima soluzione per il lavaggio degli indumenti, visto che parliamo di un modello robusto e affidabile, in grado di garantire risultati di lavaggio eccezionali e una lunga longevità, grazie al motore inverter Eco-Power.

Si tratta poi di una lavatrice smart, controllabile da remoto tramite il supporto Wi-Fi, che andrà a connettersi con l’app dedicata sviluppata dal produttore. Oltre a impostare i vari parametri di lavaggio, l’app vi consentirà anche di scattare foto all’etichetta degli indumenti, per poi essere analizzata e ottenere le istruzioni di lavaggio più adatte per far sì che quel capo ottenga i migliori risultati.

Sempre dall’app potrete poi controllare lo stato dell’elettrodomestico e ricevere una notifica di fine ciclo, utile per non dimenticarvi il bucato dentro la lavatrice. I programmi di lavaggio sono numerosi e non manca l’Auto Care, che permette alla lavatrice di scegliere automaticamente le impostazioni più adatte in base alla quantità e al tipo di bucato in modo simile a come opera la funzione integrata nell’app citata pocanzi. Come se non bastasse, potrete ottenere oltre 40 cicli di lavaggio aggiuntivi, scaricandoli sempre dall’ottima e intuitiva app per smartphone.

Una lavatrice all’avanguardia, proposta ora a un prezzo più che vantaggioso, ma vi ricordiamo che non è l’unica a godere di forti ribassi. Consigliamo quindi di trovare 5 minuti del vostro tempo per dare un’occhiata alla pagina ufficiale eBay, dove troverete chiaramente anche altri tipi di elettrodomestici in offerta.

Prima di far ciò, tuttavia, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!