GTA 5, Assassin’s Creed Valhalla e tanti altri giochi in offerta fino al 90% su Eneba!

GTA 5, Assassin’s Creed Valhalla, Nioh 2 The Complete Edition: questi sono solo alcuni dei giochi che Eneba ha deciso di mettere in super offerta con sconti fino al 90% sul proprio store. Una lunga carrellata di titoli decisamente interessanti disponibili a prezzo budget, ma solo fino al prossimo 1 marzo. Se siete interessati il consiglio è insomma quello di fare decisamente in fretta.

A essere disponibili a un ottimo prezzo su Eneba sono molti tra i videogiochi più recenti e interessanti sul mercato. L’ottimo Little Nightmares 2 è ad esempio acquistabile a poco più di 20 euro, mentre Nioh 2 The Complete Edition può essere vostro a neanche 30 euro, praticamente quasi la metà del prezzo di lancio. Se siete alla ricerca di qualche vecchia gloria saranno invece GTA 5 e Minecraft a fare la vostra gioia.

Se siete interessati a qualcuna di queste offerte, o se volete solo dare un’occhiata alla lista completa dei giochi in offerta su Eneba, potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: tali offerte saranno valide solamente fino al prossimo 1 marzo!

La nostra selezione di offerte

