Piccola ma POTENTE, questa cassa Bluetooth costa solo 28€!

Con l'arrivo delle belle giornate, è logico che vi venga voglia di organizzare le prime uscite all'aria aperta o, perché no, le prime giornate al mare, specie considerando il caldo che aleggia sul nostro paese. Ebbene, se così fosse, è plausibile che vogliate equipaggiarvi anche di una bella e funzionale cassa Bluetooth portatile, che sia magari resistente all'acqua, e che sappia garantirvi un'ascolto chiaro e potente della vostra musica preferita. In tal senso, dunque, ci preme segnalarvi quella che è l'offerta che ci sta proponendo Amazon in queste ore, relativa alla piccola e compatta cassa Bluetooth Soundcore Mini 3, ora disponibile al prezzo di soli 28,99€ contro i 39,99€ del prezzo originale! Un affare niente male, specie considerando la qualità generale di questo dispositivo.

Cassa Bluetooth portatile Soundcore Mini 3, chi dovrebbe acquistarla?

La cassa Bluetooth Soundcore Mini 3 è particolarmente adatta per coloro che cercano un dispositivo audio portatile e di qualità, che vi permetta di portare la vostra musica sempre con voi, ed ovunque vogliate, ma senza il "pericolo" che essa "suoni male", o che il suono ne venga fuori gracchiante o distorto, come spesso succede con speaker decisamente troppo piccoli rispetto alle loro ambizioni.

Compatto, ma decisamente potente, il Soundcore Mini 3 è uno speaker portatile pregevole, agevolato nell'offerta acustica dalla presenza della sua tecnologia avanzata BassUp, che permette la diffusione di bassi potenti e mai distorti, che rendono l'ascolto decisamente piacevole, anche qualora vogliate utilizzare questo speaker per un piccolo party in spiaggia o in piscina. Esso, inoltre, è progettato per diffondere l'audio a 360 gradi, rendendo l'esperienza d'ascolto pulita e piacevole a prescindere dal suo posizionamento nell'ambiente, un po' come accade con i moderni dispositivo Amazon Echo, giusto per intenderci.

Parliamo, inoltre, di un dispositivo con certificazione IPX7, ed è pertanto resistente all'acqua ed alla polvere, il che lo rende perfetto per le feste in piscina, le giornate in spiaggia, o semplicemente per l'utilizzo in ambienti umidi come bagni e cucine senza la preoccupazione di danneggiarlo.

Equipaggiata con una batteria in grado di durare fino a 15 ore, la cassa Bluetooth Soundcore Mini 3 è, in sintesi, una scelta davvero indovinata tra quelle che sono le varie proposte di questo settore, e giacché il prezzo proposto da Amazon è davvero interessante, vi suggeriremmo di acquistarla subito, prima che essa vada prevedibilmente esaurita!

