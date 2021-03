GTA V Premium Online Edition: acquistalo ora a meno di 10 euro su Instant Gaming!

Quando si pensa a GTA V è praticamente impossibile non far scappare il proprio pensiero verso l’incredibile successo raccolto nel corso degli anni dall’ultimo episodio della celebre e fortunata saga. Amato dai fan e acclamato dalla critica, GTA V è infatti sulla cresta dell’onda da oramai più di 7 anni e non accenna minimamente a fermarsi. Ottimo in giocatore singolo ed entusiasmante a più giocatori: trovare un punto debole nell’opera di Rockstar Games è un’impresa veramente ardua.

Se non lo possedete, si tratta insomma di un titolo da avere a ogni costo nella propria personale collezione, soprattutto ora che è disponibile su Instant Gaming nella sua Premium Online Edition a meno di 10 euro. Non male vero?

La Premium Online Edition di GTA V contiene al suo interno, oltre ovviamente all’acclamatissimo titolo di Rockstar Games, il Criminal Enterprise Starter Pack, ossia ben 1 milione di dollari in game e dei contenuti aggiuntivi per un valore totale di oltre 10 milioni di dollari. Insomma, se volete partire al massimo nella vostra avventura in GTA V Online si tratta sicuramente di un’occasione da non perdere.

Se siete interessati a fare vostro GTA V, come al solito il nostro consiglio è quello di fare in fretta. Non è infatti chiaro fino a quando GTA V Premium Online Edition resterà disponibile a meno di 10 euro su Instant Gaming.

