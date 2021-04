Guilty Gear Strive: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Per gli amanti dei picchiaduro il prossimo 11 giugno è una data da segnare assolutamente sul calendario. In quel giorno sbarcherà infatti finalmente sul mercato Guilty Gear Strive, ultimo attesissimo episodio dell’amata saga. Un’occasione assolutamente da non perdere, con Guilty Gear Strive che è prenotabile fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

La grande bontà di Guilty Gear Strive è del resto fin da ora evidente. Come riporta anche la nostra anteprima, infatti: “Guilty Gear Strive promette davvero bene, cercando di conquistare una platea di giocatori quanto più ampia possibile, fatta da giocatori hardcore e neofiti”. Se siete degli amanti del genere, prenotare fin da ora il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato è quindi un’ottima scelta.

Oltre che la classica Standard Edition, è inoltre possibile acquistare Guilty Gear Strive in quella che è la sua Deluxe Edition, contenente, oltre a ovviamente il gioco base, anche il Season Pass 1, ossia una selezione di diversi combattenti che saranno rilasciati nel corso del tempo. Se volete invece gettarvi nella mischia il prima possibile e a quello che è il miglior prezzo sul mercato, la scelta migliore resta come sempre quella dell’edizione base.

