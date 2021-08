Halo Infinite Controller Wireless Elite Xbox Series 2: dove acquistarlo al miglior prezzo

Durante la serata dell’Opening Night Live della Gamescom 2021 è stato mostrato al grande pubblico il bellissimo Controller Wireless Elite Xbox Series 2 in edizione limitata di Halo Infinite. Un pezzo da collezione, dotato delle ultime trovate tecnologiche e fin da ora disponibile al preorder. Inutile a dire di come si tratti di qualcosa che andrà esaurito a tempo record: se siete interessati fiondatevi subito a prenotarlo.

Il Controller Wireless Elite Xbox Series 2 in edizione limitata di Halo Infinite sarà disponibile ufficialmente sul mercato il prossimo 15 novembre ed è contraddistinto da un design a dir poco irresistibile, che ricorda quello della celebre armatura di Master Chief. Blocchi dei grilletti a tre impostazioni, levette a tensione regolabile, impugnatura in gomma arrotondata e gli immancabili tasti sul retro: oltre che essere irresistibile alla vista, il nuovo Controller Elite di Halo Infinite è anche una vera e propria bomba sul piano pratico.

A completare il tutto sono poi una lunga serie di accessori, come la custodia di trasporto, un set di 6 levette, un set di 4 levette posteriori, 2 croci direzionali, lo strumento di regolazione delle levette e la stazione di ricarica. Tutto quello che serve, insomma, per addomesticare qualsiasi minaccia su Xbox e non solo grazie a questo bellissimo controller.

Se siete interessati a fare vostro il Controller Wireless Elite Xbox Series 2 in edizione limitata di Halo Infinite potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta, trattandosi di un pezzo da collezione il rischio è quello di rimanere a bocca asciutta.

