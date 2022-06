Tranquillamente annoverabile tra quelli che sono i giochi più attesi di questo 2022, Hogwarts Legacy promette di portare tutti gli appassionati della celeberrima saga letteraria e cinematografica all’interno del magico mondo nato dalla penna di J. K. Rowling. Un appuntamento insomma imperdibile per milioni di fan, che possono ora prenotare il titolo grazie a Amazon nelle sue versioni per PS4 e Xbox One a soli 49,80€. Ben 20 euro di sconto rispetto al prezzo di listino per un titolo che deve ancora sbarcare sul mercato: in altre parole un’offerta a dir poco irrinunciabile.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è ambientato nel 1800, ossia più di un secolo prima delle vicende di Harry Potter che hanno segnato la gioventù di tutti noi. Nei panni di uno studente dell’antica scuola di magia potremmo viverne i segreti e le atmosfere, combattendo al contempo i maghi oscuri e una minaccia che mette in pericolo l’intero mondo magico. Una missione in cui sarà finalmente possibile immergersi durante l’inverno di quest’anno e che potete fin da ora prenotare a soli 49,80€, ossia con ben 20 euro di sconto dal prezzo base su Amazon. Siete pronti a diventare dei maghi provetti?

