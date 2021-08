Honor Band 6 disponibile ad un prezzo shock su Amazon!

Abbiamo cominciato la nostra piccola rassegna delle migliori promozioni giornaliere offrendovi la possibilità di acquistare gli ottimi auricolari 1More ComfoBuds Pro. Ebbene, in questo nuovo articolo torniamo ancora una volta su Amazon per parlarvi di una nuova ed imperdibile offerta che coinvolge lo smartwatch Honor Band 6, disponibile solo per oggi con uno dei prezzi più bassi mai registrati!

Vi informiamo, infatti, che l’ottimo Honor Band 6 è ora acquistabile a soli 41,90€, a seguito di uno sconto del 16% dal suo prezzo consigliato del produttore asiatico. Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, che sarà in grado di migliorare l’esperienza durante un qualsiasi allenamento, da quelli aerobici a quelli anaerobico.

Innanzitutto, l’Honor Band 6 possiede un display touch screen AMOLED da 1,47 pollici, con oltre cento quadranti personalizzabili. Tra le sue caratteristiche troviamo anche il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca, grazie alla tecnologia TruSeenTM 4.0. Inoltre, essendo uno smartwatch adibito al fitness, vanta dieci modalità di allenamento professionali e registra tutti i valori del proprio corpo come frequenza cardiaca, calorie bruciate, distanza e andatura dalla fascia.

Questo prodotto include al suo interno una piccola batteria agli ioni di litio che garantisce un’autonomia fino a 14 giorni e supporta la ricarica rapida (10 minuti equivalgono a 3 giorni di utilizzo ndR). E poi, non manca la possibilità di collegare il proprio smartphone per ricevere tutte le notifiche direttamente dallo schermo del Band 6.

