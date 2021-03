Humble Bundle festeggia il 15° anniversario di Daedalic con un ricco bundle!

Per celebrare il quindicesimo anniversario del celebre publisher Daedalic Entertainment, autori del prossimo e attesissimo Gollum, Humble Bundle ha ben pensato di lanciare sul proprio store un ricco pacchetto colmo di giochi. L’intera saga di Deponia, State of Mind e molti altri ancora: il bundle dedicato a Daedalic Entertainment comprende praticamente l’intero catalogo di giochi del publisher a un prezzo fenomenale.

Se siete interessati, fate però in fretta: l‘Humble Daedalic 15th Anniversary Bundle sarà infatti disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 2 aprile!

Pagando almeno 10,86 euro sarà possibile ottenere:

Edna & Harvey: The Breakout

Silence

Deponia Doomsday

State of Mind

The Long Journey Home

Chaos on Deponia

Deponia

Goodbye Deponia

A Year of Rain

Anna’s Quest

Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes

The Night of the Rabbit

The Whispered World Special Edition

The Dark Eye: Chains of Satinav

The Dark Eye: Memoria

A New Beginning: Final Cut

Blackguards 2

Blackguards

Fire: Unghs Quest

1954 Alcatraz

Acquistare l’Humble Daedalic 15th Anniversary Bundle permetterà non solo di riempire il proprio catalogo di videogiochi con una carrellata di opere del noto publisher, ma anche di fare una buona azione. Parte del ricavato verrà infatti devoluto ad associazioni benefiche come Girls Who Code.

Se siete interessati a fare vostro questo intrigante e ricco pacchetto potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Daedalic 15th Anniversary Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

