Siamo ormai nel pieno del periodo natalizio, e se ancora non l’avete fatto, è decisamente il momento di pensare ai regali da mettere sotto l’albero. Fortunatamente, oramai non è più necessario correre tra i negozi alla ricerca dei doni perfetti, dato che negli store online è presente ogni idea che possiate mai avere in mente per rendere felici le persone a voi care.

Orientarsi tra tutti i prodotti disponibili online può essere però difficile, e tramite le nostre guide dedicate ai regali natalizi cercheremo di aiutarvi nella scelta, affinché possiate trovare gli oggetti perfetti da impacchettare. Vi offriremo dunque le idee più originali, disparate e adatte a tutte le tasche, in grado di accontentare i gusti di chiunque.

In questa guida ci concentreremo nello specifico sui regali adatti per gli amanti del Giappone: sempre più persone sono affascinate dal paese del Sol Levante, e su Amazon sono disponibili moltissime idee regalo capaci di alimentare ulteriormente la passione per l’Oriente. Tratteremo articoli adatti a diverse fasce d’età e, ovviamente, diversi budget, proponendovi dunque prodotti adatti a tutti; per esempio, ci saranno proposte per gli appassionati di cucina, ma anche per coloro che hanno il pollice verde, o che vogliono semplicemente saperne di più sulla cultura nipponica.

Prima di passare alla lista di articoli consigliati, vi suggeriamo, di considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime; visto il periodo di spese online, potrete godere della spedizione gratuita, ma soprattutto rapida, di tutti i vostri acquisti. Potrete dunque dormire notti serene, sapendo che i regali vi arriveranno sicuramente prima di Natale; inoltre, i primi 30 giorni dall’attivazione dell’abbonamento sono gratis, quindi si tratta dell’occasione perfetta per provarlo!

Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di idee regalo per gli amanti del Giappone, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per agevolare i vostri regali di Natale, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e tanti altri!

Allo stesso modo, vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store in occasione del Natale 2022, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping e buone feste!

I migliori regali di Natale per gli amanti del Giappone

Bacchette

Alla base della cucina giapponese vi sono le bacchette, utensili per eccellenza con cui non si mangia solo il sushi, bensì qualsiasi piatto nipponico (e non solo). In commercio esistono tantissimi tipi di bacchette differenti, ma quelle di marca Dybohf si distinguono per la loro estrema eleganza e qualità: con meno di 15,00€ avrete ben 5 paia di bacchette in acciaio inossidabile, materiale caratterizzato da alta resistenza dal calore e dall’usura e lunga durabilità, quindi potrete lavarle in lavastoviglie senza paura che si rovinino. A renderle così belle, ma anche antiscivolo e quindi adatte ai principianti, sono invece le incisioni a laser situate nella parte alta, che ritraggono decorazioni floreali e astratte.

vedi offerta

Ciotole Ramen

Quante volte negli anime vediamo personaggi godersi una ciotola di ramen bollente? Questo piatto tipico giapponese è perfetto per le giornate invernali che stiamo attraversando, e grazie a questo set chiunque potrà prepararlo in casa, sentendosi come all’interno di un ristorante di Tokyo. Con appena 26,99€ riceverete due ciotole da 950ml, due coppie di bacchette, due piattini per la salsa e due cucchiai; il tutto è perfettamente abbinato in tinte rosse e nere, mentre il materiale è resistente e duraturo, consentendovi di lavare il tutto in lavastoviglie senza rovinarsi.

vedi offerta

Set per Sushi

Chiudiamo la parte culinaria della nostra lista con un imperdibile set completo di qualsiasi strumento di cui potreste mai aver bisogno per preparare il sushi comodamente a casa. Per quanto sembri un piatto complesso, con gli attrezzi giusti e una buona dose di impegno è infatti possibile ottenere ottimi risultati anche nella propria cucina; avrete dunque a disposizione 4 coppie di bacchette con tanto di astuccio ricamato, 4 reggi-bacchette a forma di paperella, 1 coltello per sushi, 1 spargi riso, 1 cucchiaio di legno, 1 spatola, 1 forchetta, 1 tappetino di bamboo e 8 stampi per creare i rotolini perfetti. Inoltre, è inclusa anche una guida completa in italiano, che vi accompagnerà in ogni passaggio della preparazione del sushi.

vedi offerta

Calzini Sushi

Rimaniamo in tema sushi, ma questa volta con un regalo che non servirà per fare da mangiare, bensì per scaldarsi i piedi. Vi proponiamo infatti dei simpaticissimi calzini a forma di sushi, che con appena 14,99€ conquisteranno chiunque dato il loro aspetto assolutamente unico; non solo una volta indossati presentano infatti dei ricami che ricordano diversi tipi di rotolini o di pesce, ma sono confezionati per sembrare dei nigiri di salmone, con tanto di zenzero e wasabi sul lato. Insomma, un dono che conquisterà chiunque e gli farà sicuramente fare una risata.

vedi offerta

Libro sulla Mitologia Giapponese

Se invece preferite fare un regalo più intellettuale, vi consigliamo questo fantastico libro sulla Mitologia Giapponese, scritto da Luigi Trentini e disponibile sia in formato fisico che Kindle. Il manuale, ovviamente in italiano, riuscirà a incantare chiunque tramite l’approfondimento del lato più misterioso e affascinante del Giappone: saranno raccontate infatti le creature più famose e inquietanti del folklore nipponico come gli Yokai, spiriti maligni che pur di far male alle persone sanno trasformarsi in qualsiasi cosa, ma verranno trattati anche gli esseri positivi e benevoli. Inoltre, scoprirete la storia della nascita delle isole giapponesi, le leggende legate al paese del Sol Levante e moltissimi miti radicati nella sua cultura.

vedi offerta

Kit per Bonsai

Chiudiamo la lista delle migliori idee regalo per gli amanti del Giappone con un articolo tanto singolare quanto geniale: un kit per coltivare un bonsai, albero in miniatura divenuto ormai iconico nonché uno dei simboli giapponesi per eccellenza. Avrete quindi tutto ciò che vi serve per far crescere un bonsai a casa: terriccio, semi, bustine di propagazione, marcatori, forbici e vasi biodegradabili, oltre a una guida utilissima ricca di consigli su come prendervi cura del vostro arbusto. Se volete sorprendere una persona a voi cara con un dono davvero inaspettato, questa è la scelta giusta!

vedi offerta

Altre idee regalo Amazon per gli amanti del Giappone

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!