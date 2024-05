I nuovi Kinder Joy di Harry Potter sbarcano su Amazon! FAI SCORTA e completa la collezione!

Una delle collezioni di sorprese degli ovetti Kinder più amate degli ultimi tempi tra quelle è, senza dubbio, quella dedicata ad Harry Potter. Realizzata in collaborazione con Funko Pop, questa stupenda collezione presente all'interno dei Kinder Joy permette di trovare sorprese stupende, tra cui gadget e mini figure dei personaggi più celebri della saga creata da J.K. Rowling.

La bella notizia? Ora i Kinder Joy di Harry Potter sono disponibili anche su Amazon in diversi formati, permettendovi di completare la collezione di sorprese non solo senza lo stress di cercarli nei supermercati, ma anche risparmiando notevolmente!

Cosa sono i Kinder Joy di Harry Potter?

I Kinder Joy di Harry Potter portano il magico mondo di Harry Potter nella vita di ogni fan, offrendo una collezione speciale di giocattoli ispirati al famoso universo, realizzata in collaborazione con Funko. In particolare, questa nuova collezione si concentra sul Quidditch, lo sport magico tanto amato dagli appassionati di Harry Potter. All'interno delle uova Kinder Joy è possibile trovare gadget e personaggi come Harry, Hermione, Hagrid, Luna, Silente, Ron, Draco, Piton, Cedric, Ginny e Cho.

Inoltre, l'esperienza magica continua grazie all'app Applaydu&Friends, che consente ai bambini di immergersi completamente nel mondo di Harry Potter, trasformandosi nei loro personaggi preferiti, giocando e sfidando gli amici in tutta sicurezza. L'app offre anche divertenti minigiochi e la possibilità di creare mappe personalizzate per le sfide.

Per scoprire l'intera gamma di gadget disponibili nella collezione, Kinder Italia mette a disposizione il "Sorpresario", un divertente strumento che permette di esplorare tutti i personaggi e i giocattoli disponibili.

Che sorprese ci sono nei Kinder Joy di Harry Potter?

La nuova collezione Kinder Joy dedicata ad Harry Potter, più nello specifico al Quidditch, vi permetterò di trovare nuove e ancor più belle sorprese rispetto a quella dello scorso anno. Ovviamente i protagonisti sono i personaggi più amati di Harry Potter e lo sport magico del quidditch, con ben 13 minifigure Funko POP e 13 gadget come segnalibri, gomme e molto altro a tema Harry Potter.

Ecco una lista di tutte le minifigure Funko POP che si possono trovare nei Kinder Joy:

Harry Potter

Harry Potter dorato (personaggio raro)

Hermione Granger

Rubeus Hagrid

Luna Lovegood

Albus Silente

Ron Weasley

Draco Malfoy

Severus Piton

Cedric Diggory

Ginny Weasley

Cho Chang

Madama Bumb

In seguito, ecco una lista di tutti i gadget che si possono trovare nei Kinder Joy:

Decorazione per cavo Draco

Decorazione per cavo Luna

Decorazione per cavo Harry

Segnapagina adesivo Hermione

Segnapagina adesivo Draco

Decorazione per matita Ginny

Antistress Ron

Antistress Fred e George

Antistress Harry

Stickers Harry, Ron ed Hermione

Segnalibro Draco

Fermacarte Ginny

Dove acquistare i Kinder Joy di Harry Potter?

I Kinder Joy di Harry Potter possono, ovviamente, essere acquistati nei supermercati così come gli altri prodotti Kinder. Tuttavia, va fatto notare che non tutti i supermercati potrebbero averli, motivo per cui una valida alternativa è acquistarli su Amazon.

Nello store sono, infatti, disponibili i Kinder Joy di Harry Potter in varie tipologie di confezioni, permettendovi non solo di acquistarne una maggiore quantità e, dunque, completare più facilmente la collezione, ma anche risparmiare rispetto al prezzo del supermercato.

