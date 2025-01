I saldi invernali incontrano Timberland: sconto fino al 40% su uomo, donna e bambino

L’inverno porta con sé l’opportunità di fare acquisti vantaggiosi grazie ai saldi stagionali, e Timberland è pronta a sorprendere con il suo Winter Sale. Fino al 28 febbraio, è possibile approfittare di sconti fino al 40% su una selezione di prodotti per uomo, donna e bambino. Un’occasione imperdibile per aggiornare il proprio guardaroba invernale con articoli di qualità, ideali per affrontare la stagione con stile e comfort.

Timberland Winter Sale, perché approfittarne?

Tra le offerte più allettanti, troviamo le Sprint Trekker Mid, scarpe progettate per offrire prestazioni eccellenti durante l’inverno senza rinunciare alla comodità. Con un design pratico e funzionale, queste scarpe sono ora disponibili a un prezzo di 101,50€ invece di 145€. La loro popolarità è testimoniata da una statistica che rivela che l’86% di chi le ha provate le consiglierebbe a un amico. Con queste calzature, è possibile affrontare qualsiasi avventura invernale con sicurezza, garantendo comfort anche durante le giornate più fredde.

Timberland si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità e l’utilizzo di materiali innovativi. Le Sprint Trekker Mid, ad esempio, utilizzano pelle conciata proveniente da concerie certificate, che rispettano gli standard ambientali di consumo energetico e trattamento delle acque, grazie alla classificazione Silver del Leather Working Group. In aggiunta, una parte dei materiali impiegati nella produzione di questi scarponi è costituita dal materiale ReBOTL, ottenuto riciclando bottiglie di plastica PET non biodegradabile. Questo materiale ecosostenibile è composto al 50% da PET riciclato, riducendo significativamente l’impatto ambientale.

Un altro punto di forza delle Sprint Trekker Mid sono le solette Ortholite, che garantiscono un comfort superiore. Realizzate in un materiale ad alta traspirabilità, le solette offrono un sistema di gestione dell'umidità, un'azione antimicrobica e un’ammortizzazione che dura nel tempo. Non solo sono ultra-comode fin dal primo utilizzo, ma non perdono mai la loro capacità di supporto, mantenendo il piede sempre asciutto e protetto durante le lunghe camminate invernali. Grazie a queste caratteristiche, le scarpe Timberland sono l’alleato perfetto per chi cerca una calzatura performante e resistente alle sfide della stagione fredda.

