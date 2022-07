State organizzando vacanze e bagagli da portare con voi ma non sapete come gestire tutti pannolini del vostro bambino? La soluzione migliore è questo fantastico zaino multifunzionale, in forte sconto da Amazon. Un prodotto ideale per avere pannolini, biberon e tutto l’indispensabile per i più piccoli sempre a portata di mano! Al momento non solo è disponibile al costo di 39,94€ invece di 47,99€ ma, applicando un semplice coupon, potrete ricevere un ulteriore 5% di ribasso.

Per sfruttare il secondo sconto basterà spuntare l’apposito box presente sulla pagina dello zaino, subito sotto al prezzo, e una volta arrivati in fase di checkout il prezzo scenderà automaticamente. Per questo, trattandosi di un prodotto davvero valido a un prezzo particolarmente ridotto, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Questo zaino è la proposta perfetta per tutti i genitori che hanno bisogno di gestire al meglio i propri spazi, soprattutto in viaggio o in vacanza. Si tratta di un prodotto estremamente capiente e diviso in ben 14 tasche di dimensioni differenti, tutte impermeabili e ideali per contenere in maniera ordinata pannolini, vestiti, cibo e giocattoli. Le due tasche anteriori, inoltre, vi consentono di riporre comodamente più biberon per mantenerli al fresco, lontano dal sole. Infatti, grazie all’isolamento multistrato garantito dal tessuto in alluminio, lo zaino protegge il latte evitando che rovini mentre siete in viaggio!

Ma non è finita qui perché, aprendo ed espandendo interamente il prodotto, avrete la possibilità di trasformalo in una comoda culla portatile in cui cambiare il pannolino al vostro bambino. Non solo potrete coprire il piccolo con un telo ombreggiante ideato appositamente per evitare di esporlo al sole ma, grazie al tessuto in rete, impedirete anche a zanzare e insetti di ogni tipo di avvicinarsi alla culla.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

N.B. Ricordati di spuntare il coupon sconto presente sulla pagina del prodotto, prima di procedere al pagamento del carrello!

