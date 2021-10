Il notebook gaming Acer Predator Helios 300 è l’imperdibile affare Amazon del giorno!

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming con tutti i crismi e, al contempo, non vi spiacerebbe risparmiare qualche soldo, allora vi segnaliamo che su Amazon è attualmente disponibile un’offerta davvero ottima, relativa lo splendido notebook da gaming Acer Predator Helios 300 che, per l’occasione, è stato scontato da Amazon al prezzo di 1.799,00€, contro i 1.999,00€ del prezzo originale, il che significa un risparmio di ben 200 euro!

Un prezzo ottimo, per quello che è un portatile da gaming esteticamente pulito ed accattivante, animato da componenti che, credeteci, non sono affatto da sottovalutare, specie considerando quello che è l’attuale panorama relativo al mondo delle componenti hardware che, a causa del COVID-19, ancora fatica a ripartire, con conseguenze sull’intero mercato e sulla disponibilità dei prodotti.

Progettato con un ampio e luminoso display da 15,6″ con schermo IPS FullHD a 144Hz, pensato per offrire performance visive di tutto rispetto al netto delle dimensioni, l’Acer Predator Helios 300 è un notebook game compatto e potente, che nel suo peso di appena 2,5 Kg (in effetti non molti per un notebook del genere), riesce a convogliare la potenza di un processore Intel Core i7-10750H di decima generazione e, soprattutto, di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8 GB, in combutta con 16 GB di memoria DDR4 a 2.933 MHz. Insomma, stiamo parlando di una macchina di tutto rispetto, più che in grado di sostenere le esose pretese tecniche dei titoli più recenti, concedendovi così di giocare senza troppi pensieri a praticamente qualsiasi titolo in circolazione.

A comprova di ciò, l’Acer Predator Helios 300 presenta persino un tasto per l’overclocking istantaneo, che aumenta le performance grazie ai pre set imposti direttamente dal produttore, e per sostenere la mole di lavoro e, soprattutto, le temperature, Acer ha ben pensato di sviluppare un sistema di raffreddamento brevettato, chiamato Acer Aeroblade che, grazie al design inedito delle pale delle ventole, permette una più efficace circolazione interna dell’aria interna, evitando che il PC finisca vittima del forte calore, anche qualora esso sia sottoposto all’intenso sforzo dell’overclock.

Aggiornabile gratuitamente a Windows 11, e provvisto persino di un controller Ethernet e di una scheda Wi-Fi di assoluto pregio e progettati da Killer, l’Acer Predator Helios 300 è, in sostanza, un notebook gaming davvero perfetto, ed il fatto che sia oggi in sconto di ben 200€ rappresenta un’occasione davvero da non perdere, specie se si considera quanto, di recente, il mondo dei notebook sia davvero poco avvezzo agli sconti.

Ovviamente, l’Acer Predator Helios 300 non è comunque l’unica proposta in sconto oggi sulle pagine di Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare l’intera proposta di offerte del portale, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!