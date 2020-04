Impara al tuo Ritmo con Udemy, corsi online a partire da 11,99€

Questo periodo di lockdown in cui molti sono a casa e faticano ad occupare il proprio tempo potrebbe essere il momento perfetto per investire in qualcosa di costruttivo ed espandere le proprie conoscenze, sia ad uso lavorativo che per ampliare il proprio bagaglio culturale. In questo viene in aiuto Udemy, che grazie ai suoi migliaia di corsi, mette a disposizione dei propri utenti tantissime opportunità di apprendimento.

Vi ricordiamo che Udemy è la risorsa online per l’apprendimento e l’insegnamento leader a livello mondiale, in cui gli studenti possono acquisire nuove competenze grazie a contenuti on demand disponibili in una libreria di oltre 130.000 corsi completi e master tenuti da docenti esperti. L’ampio catalogo di corsi, di cui centinaia in italiano, copre le più svariate competenze richieste attualmente nel mondo del lavoro, come ad esempio: sviluppo web e app, linguaggi di programmazione, IT e software, marketing, design, business e finanza, lingue, produttività in ufficio, sviluppo personale, ma anche hobby e molto altro.

Alcuni dei migliori corsi in offerta

Business English per tutti

Questo videocorso ti permetterà acquisire le frasi e le espressioni fondamentali richieste nel mondo del lavoro. Dopo questo corso potrai scrivere una lettera formale con più scioltezza, saprai rispondere celermente ad una conversazione telefonica, affrontare un colloquio con più dimistichezza o presentare un grafico o un prodotto tutto questo parlando in inglese! Non è necessario conoscere la lingua ad un livello avanzato, con poche semplici tecniche potrai affacciarti sul mondo del lavoro con più disinvoltura. Don’t be shy, English isn’t that hard afer all… See you in!

Le Basi del Graphic Design

Questo è un video corso intensivo di Graphic Design che ti prende per mano, portandoti da zero allo sviluppo completo di un progetto grafico. Dallo studio delle primitive geometriche, al logo, fino alla progettazione e impaginazione delle pagine pubblicitarie, con alcuni approfondimenti su oggetti promocomunicazionali come depliant, manifesti, locandine a altro.

Corso completo per sviluppatori web 2.0

Iscriviti al Corso completo per Sviluppatore Web 2.0 oggi e rivoluziona il tuo modo d’imparare. Acquisisci le basi fondamentali senza sforzo. Aggiorna le tue competenze. Approfondisci ora le conoscenze web più che mai. Inizia oggi a costruire app potenti e siti web che ti fanno guadagnare, e approfitta di maggiori opportunità.

Corso completo di inglese da zero!

Questo corso è PERFETTO per coloro che non hanno mai studiato inglese oppure lo vogliono ripassare in modo approfondito una volta per tutte. Non sono richieste conoscenze pregresse per affrontare il corso, attraverso un metodo efficace che consente l’apprendimento in modo semplice e naturale comprenderete l’inglese e le sue strutture grammaticali.

Guida per Ottimizzare un SITO WEB con Tecniche e Analisi SEO

Guida per ottimizzare un sito web con tecniche e analisi SEO è un corso molto pratico che presenta le tecniche e gli strumenti per migliorare la tua presenza sul web. Le lezioni non si limitano alla teoria, ma comprendono anche delle simulazioni pratiche con analisi di casi reali, con tecniche e strumenti concreti per riuscire a raggiungere i migliori risultati sui motori di ricerca. Inoltre avrai la garanzia del soddisfatti o rimborsati, potrai entro 30 giorni richiedere in qualsiasi momento il rimborso totale del tuo acquisto se non sarai pienamente soddisfatto!

