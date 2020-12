In cerca di un regalo Last Minute? Scopri le offerte ePrice!

Fuori scende il buio, ma le offerte si trovano sempre sotto i riflettori come quelle di ePrice, che propone numerosi prodotti in sconto e, soprattutto, offre agli utenti la possibilità di ricevere gli articoli in sole 24/48 ore, dando l’opportunità a coloro che non hanno ancora acquistato i regali di Natale di ricevere i doni prima che sia troppo tardi.

La scelta è pressoché infinita con offerte che coinvolgono non solo i prodotti tipici di ePrice, come elettrodomestici, smartphone e televisori, ma anche videogiochi ed è proprio uno appartenente a questa categoria che vorremmo segnalarvi. Scorrendo la pagina delle offerte, infatti, si può notare la presenza di F1 2020 Seventy Edition per PS4 a soli 29,99€, una cifra ben inferiore rispetto a quella originale, che permette di portarsi a casa una copia di quello che è probabilmente oggi il titolo di corse più giocato ad un prezzo veramente basso.

Come se ciò non bastasse, la versione proposta da ePrice è la Seventy Edition che, rispetto a quella standard, contiene svariati contenuti aggiuntivi che vi permetteranno di personalizzare la vostra vettura, nonché il vostro pilota virtuale, con nuovi guanti, scarpe e molto altro. A rendere questo titolo decisamente interessante rispetto ai capitoli precedenti, è la presenza delle monoposto di Formula 2, oltre ad alcune auto storiche che hanno fatto la storia della Formula 1, come la McLaren MP4/6 di Ayrton Senna o la Ferrari F2004 di Michael Schumacher. I giocatori, quindi, avranno un’ampia scelta in merito a quale bolide usare per affrontare la carriera, quest’ultima realizzata in maniera impeccabile, con la possibilità di avanzare e passare da un team all’altro a seconda dei risultati ottenuti.

Senza dubbio, uno dei migliori regali da fare all’ultimo minuto, ma questo non è l’unico videogioco ad essere in offerta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire anche tutte le offerte riservate ai prodotti per chi ama vivere la propria abitazione, agli amanti del cinema e la musica e tanti altri. Prima di farvi perdere nell’enorme catalogo di ePrice, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

