Instant Gaming: vinci un gioco gratis con il nuovo giveaway di aprile!

Non stiamo purtroppo passando un bel periodo e, dopo un marzo chiusi in casa per cause di forza maggiore, ci stiamo addentrando in un aprile che, nonostante le festività pasquali, si prospetta avere le medesime dinamiche. In questo clima a risollevare il nostro umore sono fortunatamente i videogiochi, una costante in grado di farci distrarre per qualche ora dalla situazione attuale. A cercare di rendere il tutto meno pesante è poi il giveaway organizzato da Instant Gaming, che ci permette di provare a vincere un titolo a nostra scelta in modo totalmente gratuito.

Per partecipare non sarà fortunatamente necessario imbarcarsi in difficoltose procedure: basterà infatti collegarsi alla pagina dedicata di Instant Gaming e nella barra di ricerca “Scegli il tuo gioco” digitare la propria scelta che, se disponibile, apparirà dal menu a tendina. Una volta fatto questo dovrete premere il pulsante “Let’s GO!” e fare il login per confermare la vostra partecipazione al giveaway. Facile no?

Per aumentare le vostre chance di vittoria vi basterà poi eseguire diverse azioni, ossia seguire i vari profili social di Instant Gaming, come la pagina Twitter, la pagina Instagram, il canale Twitch o condividere il giveaway sui vostri profili Facebook e Twitter. Se sarete voi a risultare vincitori da tale giveaway riceverete una comunicazione sulla vostra email collegata all’account Instant Gaming una volta che esso sarà terminato.

Per partecipare al giveaway avete ancora tempo fino a fine aprile, se siete interessati il nostro consiglio è però quello di inviare subito la vostra partecipazione. Specifichiamo, infine, come per partecipare sia necessario essere maggiorenni. Buona fortuna a tutti!

» Clicca qui per prenotare MotoGP 20 a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!