IPVanish VPN: 65% di sconto sull’abbonamento da 1 anno solo per questo weekend!

Tornano le offerte IPVanish e lo fanno in grande stile! Vi segnaliamo infatti che il servizio è appena approdato online con una promozione che, solo per questo fine settimana, sconta del 65% il prezzo del suo abbonamento annuale che passa, in questo modo, dagli originali 143,88$ a soli 49,99$, per un prezzo mensile di appena 4,16$. Una promozione ottima che, per altro, ancora una volta si avvale di un ricchissimo bonus, ovvero l’inclusione nel servizio di abbonamento di un piano di archiviazione cloud da ben 250GB grazie al servizio SugarSync Cloud, offrendovi così non solo la possibilità di navigare liberamente e senza confini, ma anche di conservare in uno spazio in rete sicuro quello che volete, dai documenti ai video.

Capace di garantirvi accessibilità e sicurezza ad un prezzo, tutto sommato, davvero molto competitivo, IPVanish vanta ben 1.300 server in tutto il mondo disponibili per oltre 60 paesi e con la possibilità di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi, proponendosi, senza alcun dubbio, come una delle migliori VPN dello scorso anno. Un primato che, per altro, crediamo sarà riconfermato anche per questo 2020, visto l’arrivo di una importante novità per il servizio: IPVanish, infatti, ci ha comunicato l’estensione del suo periodo di prova che passa dai precedenti 7 giorni a ben 30 giorni di servizio utilizzabile a titolo completamente gratuito!

Un vantaggio non da poco, attualmente offerto solo da pochissimi competitor e che vi permetterà di utilizzare in prova IPVanish per un mese senza sborsare un solo centesimo! Insomma, se avevamo già annoverato questa VPN tra le nostre preferite del 2020, siamo certi che tra l’ottimo compendio di promozioni e la nuova estensione del periodo di prova, IPVanish si confermerà ben presto una delle scelte più sensate nell’ormai affollatissimo mercato delle VPN. Fidatevi di noi, e non perdete l’occasione di sottoscrivere questo abbonamento a prezzo scontato!

Quindi, ricapitolando, l’offerta prevede:

Offerta: 65% di sconto sull’abbonamento annuale (4,16$/mese) + 250 GB di spazio cloud su SugarSync Cloud

Nuovi utenti Scadenza: 10 maggio 2020

