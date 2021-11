IPVanish VPN taglia i prezzi per il Black Friday, meno di 3$ al giorno per una protezione al top!

Dopo avervi segnalato un numero già sostanzioso di offerte per il Black Friday 2021, vi proponiamo ora quella che è la nuova promozione a tema propostaci dal vasto mondo delle VPN e, in particolare, da IPVanish che, in occasione di questo importante evento annuale, ha ridotto i prezzi dei suoi abbonamenti fino al 73%.

Un’offerta ottima, specie considerando che, come ormai saprete, se si parla di IPVanish, si parla di una delle migliori VPN in circolazione, sia in termini di numero di server proposti, sia in termini di sicurezza e velocità. Insomma, un top player del settore delle connessioni sicure che, grazie a questa promozione, ci si propone con un prezzo davvero assurdo, con un ribasso minimo del 70% nel caso, ad esempio, dell’abbonamento annuale, consentendovi di utilizzare questa VPN per meno di 3$ al mese.

Il prezzo è così irrisorio al punto che potremmo definire l’abbonamento al servizio quasi una scelta obbligata, anche perché IPVanish gode della cosiddetta garanzia soddisfatti o rimborsati, che vi permetterà di retrocedere dal servizio entro 30 giorni senza spese, valida però solo sugli abbonamenti annuali, ossia quelli scontati in questa occasione.

Come detto, una VPN come IPVanish vi permetterà di accedere a molteplici contenuti che normalmente vengono censurati dal Governo. Oltre alle pagine web, spiccano film e serie TV in lingua originale, ma i vantaggi di una VPN non si fermano di certo qui. Al costo di pochi euro al mese, infatti, avrete una sicurezza superiore nella navigazione, nonché un anonimato assoluto, che non lascerà traccia delle vostre azioni svolte online di recente.

Inoltre, IPVanish non ha alcun limite di funzionamento e potrete sfruttare il servizio su ogni dispositivo, grazie alla presenza di app create appositamente per le diverse piattaforme. Insomma, se volete navigare in totale anonimato e accedere a siti e contenuti esteri che normalmente non sono accessibili dall’Italia, una VPN come IPVanish sarà in grado di farvi scoprire un nuovo mondo.

Detto ciò, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Invece, se siete degli accumulatori di coupon, vi invitiamo a consultare la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping e, soprattutto, buon ascolto!

